Атака на Севастополь: в городе началась непонятная стрельба и взрывы
- 13.12.2023, 9:08
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Местные жители насчитали как минимум четыре мощных залпа.
Во временно оккупированном Крыму утром 13 декабря были слышны взрывы. Сообщается о том, что предположительно они стали следствием работы ПВО оккупантов в районе Севастополя.
Местные жители слышали до 4 залпов. Об этом сообщает «Крымский ветер».
«Какая-то стрельба в Севастополе. Предположительно, работает росПВО. По звуку похоже на запуск ракет росПВО, сообщают наши подписчики. Всего было 4 запуска, некоторые заявляют о 3-х», – отмечено в сообщении.
Судя по времени публикаций, взрывы раздались после 6 часов утра.