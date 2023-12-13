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Путинист Пригожин попал в больницу после поездки в Минск

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  • 13.12.2023, 9:12
  • 5,308
Путинист Пригожин попал в больницу после поездки в Минск

Что произошло?

Российский продюсер Иосиф Пригожин 10 декабря попал в больницу в подмосковном Лапино с пневмонией и гриппом типа А. В беседе с «Московским комсомольцем» он рассказал, что вирус подхватил на съемках шоу X Factor в Минске.

Продюсер сообщил, что его здоровье резко ухудшилось ночью после возвращения в Москву из Беларуси.

— Я, наверное, подхватил вирус на съемках шоу X Factor в Минске. Ну, на площадке там со всеми обнимаешься, целуешься, сами понимаете. Я ведь только вернулся оттуда, как ночью мне резко стало плохо. Я был дома один, воды даже некому было подать, я был овощем — пришлось вызвать скорую помощь, — рассказал Иосиф Пригожин.

Ранее сообщалось о госпитализации российской телеведущей Леры Кудрявцевой, которая прилетела в Минск, чтобы провести концерт «Песня года» на сцене «Минск-Арены». Белорусские медики диагностировали у нее воспаление легких. Позже Кудрявцеву выписали, и она уехала в Москву.

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