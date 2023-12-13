Украинские бойцы взяли штурмом вражескую позицию и начали в окопах сражение с оккупантами 1 13.12.2023, 9:15

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Мощное видео с беспилотника.

В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.

«Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ», - отмечается в комментарии к видео.

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