Украинские бойцы взяли штурмом вражескую позицию и начали в окопах сражение с оккупантами

Украинские бойцы взяли штурмом вражескую позицию и начали в окопах сражение с оккупантами1
- 13.12.2023, 9:15
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Мощное видео с беспилотника.
В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.
«Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ», - отмечается в комментарии к видео.