Лучшим футболистом Беларуси стал витебчанин с африканскими корнями 13.12.2023, 9:20

Кто такой Макс Эбонг?

Полузащитник чемпионата Казахстана Макс Эбонг признан лучшим футболистом Беларуси — 2023. «Наша Ніва» рассказывает, что известно о молодом спортсмене.

Самый дорогой в своей лиге и единственный белорус в еврокубках

Белорусские клубы не блещут на международном уровне, а сборная едва обыгрывает Андорру — явно не футбольного гиганта. Как выбрать футболиста года в таких случаях? Очевидный вариант на титул — Илья Шкурин, форвард польской «Стали», который показывает хорошую статистику в местном чемпионате.

Но надеяться на то, что федерация футбола примет Шкурина на работу, оснований не было, ведь известно, что Илья отказался выступать за сборную Беларуси в 2020 году, пока страной управляет Александр Лукашенко. В такой ситуации футбольные чиновники выбрали Макса Эбонга, и у этого белоруса действительно есть определенные достижения за последний год.

24-летний полузащитник завершил сезон серебряным призером чемпионата Казахстана и выступал на групповом этапе Лиги конференций в составе «Астаны» — в этом году он единственный белорус такого уровня.

Добавим, что парень стал капитаном сборной Беларуси. А в ноябре после обновления трансферных цен футболистов на ресурсе Transfermarkt Эбонг оказался одним из самых дорогих игроков чемпионата Казахстана: его, как и двух других футболистов, оценили в один миллион евро.

Эксперты отмечают игровые качества белоруса. Например, казахстанский журналист Эрик Садыков называет Макса футболистом высокого качества: «Он великолепно играет за сборную, разгоняет атаки. Ему нужно уезжать». А белорусский футбольный инсайдер Владислав Татур говорит, что хотел бы видеть Эбонга в Европе.

Рос в неполной семье

Полное имя Эбонга — Африд Макс Эбонг Нгоме, парень родился 26 апреля 1999 года в Витебске. Его мать — Наталья из Беларуси, отец — Эстель из Камеруна. Когда-то давно он приехал в нашу страну из столицы Камеруна Яунде и поступил в медицинский колледж, где и встретил свою будущую жену.

Однако крепкой семьи у Макса не было. В середине нулевых отец уехал на заработки в Россию, а затем вернулся в Камерун. Эстель не поддерживает никаких контактов ни с женой, ни с сыном. Последний раз Макс видел отца пятнадцать лет назад, когда навещал его в Москве.

Племянник витебского футболиста

Макс не первый в семье, кто посвятил свою жизнь футболу. В одном из немногочисленных интервью парень признался, что брат его матери, Сергей Еременко, тоже был профессиональным футболистом. Судя по всему, ему не всё удалось — говоря о дяде, Макс признался, что мать насмотрелась на его травмы.

Сергей Еременко действительно играл в высшей лиге чемпионата Беларуси в составе слонимского «Коммунальника», но до больших клубов не добирался. Футболист завершил карьеру в 2005 году в составе «Орши», сейчас ему 50 лет.

Мог попасть в общежитие, но вместо этого оказался в клубе с договорняками

Первый тренер Эбонга — Владимир Войтехович из футбольной школы «Комсомолец», он был первым учителем футбола легенды БАТЭ Виталия Радзивонова.

Когда Максу было 15, его квартиру посетила инспекция, проверяющая условия проживания студентов. Тогда у семьи были проблемы с деньгами: накопились долги, в том числе за коммунальные услуги, даже свет отключили. Результаты проверки оказались неутешительными — матери юного футболиста дали два месяца на то, чтобы найти место, где за ним присмотрят и накормят. В противном случае лишение родительских прав и интернат для мальчика.

Помог Войтехович. Тренер позвонил своим знакомым из солигорского «Шахтера», который на тот момент был одним из лидеров лиги, и состватал перспективного парня. Короткий просмотр – и Эбонгу предложили контракт.

В Солигорске парень задержался до 2020 года, пока его не продали в «Астану» за 250 тысяч евро.

Мечтает играть в «Реале»

В сентябре 2023 года Эбонг дал небольшое интервью, где поделился, среди прочего, своими карьерными планами. Парня спросили, где бы он хотел играть, если бы была возможность попасть в одну из ведущих европейских лиг.

Витебчанин упомянул чемпионат Испании и поделился амбициозной мечтой: «Что касается клуба, то, думаю, у каждого есть мечта попасть в мадридский «Реал». Для этого нужно стараться и работать. Но почему бы не помечтать об этом?»

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