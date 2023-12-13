Песков выдал квинтэссенцию державной глупости Телеграм-канал «СерпомПо»

13.12.2023, 9:25

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Пресс-секретарь Кремля спит с картой Украины на ночном столике?

Ежедневные высказывания пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова интересны тем, что в них содержится квинтэссенция державной глупости. Причем, неважно, поручил ему Путин сделать то или иное заявление, или Песков по-булгаковски соткал его сам из нездоровой атмосферы кремлевских обсуждений, разговоров и домыслов.

Кроме того, такое впечатление, что Песков спит с картой Украины на ночном столике. И во снах его тоже Украина. Она всегда с ним. Проснулся и вместо того, чтобы рассказать о России, снова заговорил об Украине: «Всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиарды долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику»

Вы кто такой, Песков, чтобы нагло указывать нам, что нам «важно понимать»? Притормозите. Мы сами знаем, что важно.

Первый же риторический вопрос: что у вашего шефа и его охвостья с успехами? Вы чего добились для нашей страны? Хоть бы где? И куда закачаны триллионы рублей народных денег, начиная от крымской, сирийской, африканской авантюр и заканчивая той, которую вы устроили 24 февраля? В месте, которое обозначается словом на букву «Ж». Причем лично вы, Песков, за четыре дня до этой даты лгали, что боевых действий не будет. Еще за это не ответили перед народом, а туда же – «всем важно понимать».

Регулярное «в гостях у сказки». Но если в сказке был голый король, то в кремлевской повседневности вокруг этого «королька» (фильм «Обыкновенное чудо») толпятся такие же голые слуги – нули в дорогих костюмах и галстуках с часами за миллионы, такие же, как и главный, попавшие в случай пройдохи, вообразившие себя солью русской земли и властелинами мира.

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