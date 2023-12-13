Доллары с такими номерами могут стоить намного дороже 1 13.12.2023, 9:37

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Эксперты рассказали, что стоит проверить на своих купюрах.

Если вы не интересуетесь бонистикой, то вряд ли обращаете внимание на номера купюр. А между тем, определенные комбинации цифр и некоторые значки на банкноте могут увеличить ее стоимость. Причем значительно. Именно на долларах знающие люди ищут звездочки. Что они означают и как могут повысить ценность купюры?

Обычно серийный номер долларов состоит из 10 знаков для серий 1928-1995 года, и 11 знаков для серий с 1996 года, где начальные два – это буквы. Первая буква номера – это год серии. Вторая повторяет букву Федерального резервного округа, который печатается под серийным номером. В США 12 резервных Федеральных округов и столько же банков, которые отмечаются буквами от A до L и цифрами от 1 до 12. В конце серийного номера ставится буква-суффикс партии нумерации. Но иногда вместо последней буквы в серии на купюре можно обнаружить звездочку, рассказал канал интернет-канал Antiques.

Эта звездочка означает, что при печати банкноты была допущена ошибка, и купюра является замещенной. По инструкции, перепечатывать номера нельзя, поэтому вместо буквы-суффикса ставится символ «*». Так вот, в среде коллекционеров такие «звездные» банкноты считаются редкими, а значит и ценными.

Цены «звездных» долларов у коллекционеров зависят от нескольких факторов. Имеет значение тираж замененных купюр, он может варьироваться нескольких тысяч до нескольких миллионов экземпляров. Конечно, важно состояние. Самые ценные экземпляры могут стоить в десятки раз дороже номинала!

Узнать редкость «звездной зелени» можно, к примеру, на ресурсе Mycurrencycollection. Или на форумах бонистов, коих немало. Там же подскажут, где и как официально продать.

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