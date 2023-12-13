Лукашенко перенес резиденцию в Эмираты? 13.12.2023, 9:45

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Странное поведение диктатора вызвало вопросы даже у его окружения.

Лукашенко с 29 ноября отсутствовал в Беларуси. За это время он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Экваториальную Гвинею и Кению.

Особое внимание экспертов привлек визит диктатора в ОАЭ.

Политолог Валерий Карбалевич рассказал «Филину», в чем странность этой поездки:

— Надо бы объяснить, почему Лукашенко вдруг совершает два визита с территории Эмиратов, а потом возвращается туда. Что это значит? У него там новая резиденция появилась или что-то в этом роде? В нормальной стране это объясняют народу, номенклатуре.

Обращаются себя внимание странные переговоры с президентом Эмиратов, в которых участвовали только члены семьи Лукашенко. Были ли это государственные переговоры или семейные? Не ясно. Это вызывает, на мой взгляд, определенные вопросы.

Если говорить о визитах, то мне кажется, что этот визит в Африку — спонтанный и вряд ли будет иметь какой-то эффект, но чиновники подчиняются. Даже с точки зрения пиара, я не думаю, что эти визиты имеют какой-то эффект, потому что для белорусского общества сотрудничество с Африкой — это немного экзотика.