закрыть
13 декабря 2023, среда, 10:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко перенес резиденцию в Эмираты?

  • 13.12.2023, 9:45
  • 3,994
Лукашенко перенес резиденцию в Эмираты?
Фото: Getty Images

Странное поведение диктатора вызвало вопросы даже у его окружения.

Лукашенко с 29 ноября отсутствовал в Беларуси. За это время он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Экваториальную Гвинею и Кению.

Особое внимание экспертов привлек визит диктатора в ОАЭ.

Политолог Валерий Карбалевич рассказал «Филину», в чем странность этой поездки:

— Надо бы объяснить, почему Лукашенко вдруг совершает два визита с территории Эмиратов, а потом возвращается туда. Что это значит? У него там новая резиденция появилась или что-то в этом роде? В нормальной стране это объясняют народу, номенклатуре.

Обращаются себя внимание странные переговоры с президентом Эмиратов, в которых участвовали только члены семьи Лукашенко. Были ли это государственные переговоры или семейные? Не ясно. Это вызывает, на мой взгляд, определенные вопросы.

Если говорить о визитах, то мне кажется, что этот визит в Африку — спонтанный и вряд ли будет иметь какой-то эффект, но чиновники подчиняются. Даже с точки зрения пиара, я не думаю, что эти визиты имеют какой-то эффект, потому что для белорусского общества сотрудничество с Африкой — это немного экзотика.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун