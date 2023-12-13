Три сценария еще одной войны, которая может стать мировой Игорь Семиволос

13.12.2023, 9:49

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Израиль выдвинул ультиматум «Хезболле».

На Ближнем Востоке вероятно начало большой региональной войны с перспективой мировой.

Почему вдруг, спросите вы?

Ну, потому что Израиль объявил ультиматум Хезболле (читай Ливану) и требует вывести подразделения этой структуры севернее реки Литания. В случае отказа, я так понимаю, война. Третья, кажется по отсчету. Хотя если рассматривать все израильско-ливанские войны, то точно уже не третья, но суть не в этом.

Попробуем нарисовать сценарии.

Первый. Маловероятный. Хезболла соглашается вывести свои войска. Израиль банкует. Ультиматум реализовался без войны. Ливанское правительство — в очередном кризисе, не привыкать. Авторитет Хезболлы резко падает. Шиитский коридор — важное достижение Ирана на последние десять лет — под угрозой. Но большой войны нет. Тегеран расстроен.

Второй. Реалистичный. Хезболла игнорирует ультиматум и готовится к отражению израильской атаки. Тут уже вряд ли Израиль может ссылаться на право самообороны, ибо совершает агрессию против соседней страны. Все встают на уши. Арабы пишут гневные петиции, Франция тревожится, США давит на Израиль. Все зависит от скорости. Для того чтобы преодолеть эшелонированную оборону, Израиль применяет массовую бомбардировку. За Хезболлу вступается Сирия (Хезболла в самый критический момент спасла режим Башара Асада). Вступаются все шиитские движения и экспедиционный корпус Аль-Кудс. Иран пока не вступает напрямую, но готов.

Крах Хезболлы угрожает напрямую существованию шиитского коридора. Развитие ситуации зависит от решений Тегерана и Москвы. Если Иран вписывается (третий сценарий), это на руку Израилю. Если нет, то будет сложнее Тель-Авиву объяснить миру, для чего он это делает, но не критично. Все длится дольше, чем надо, но это, опять же, не критично. Результат — стратегическое поражение Ирана, впрочем, без существенных последствий для режима.

Сценарий третий. Катастрофический. Вероятность ниже средней. Все развивается как во втором сценарии, но вступает Иран. Как? Кто его знает. Проявите свою фантазию. Ракеты, дроны, мобилизация — все на защиту наших завоеваний. Как поведет себя РФ? Кинет иранцев процентов — это с вероятностью 90%, но немного остается шансов, что заступится. Тегеран форсированно делает бомбу. Шансов на невмешательство в конфликт США все меньше. Сыплется Ливан, а затем Сирия. Принимаются стратегические решения по Ирану. Шиитский коридор исчезает как роса на солнце. КСИР теряет поддержку в Иране, там беспорядок. Большая региональная война с перспективой мировой.

Во втором и третьем сценариях у Украины неплохие шансы стать бенефициарами.

Текст опубликован с разрешения автора

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

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