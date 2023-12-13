План войны на 2024 год: Зеленский назвал Байдену две ключевые задачи 13.12.2023, 10:00

Украине предстоит сокрушить россиян на важном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы Украины на 2024 год. По его словам, Киев намерен вернуть доминирование в небе над Украиной.

Хотя он не конкретизировал детали этой цели, Зеленский подчеркнул, что Украина имеет четкую цель на следующий год.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«Мы сильны на земле и на море, но мы также хотим выиграть битву в небе, сокрушить преимущество русских в воздухе. Кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны. И мы укрепим эти наши позиции в 2024 году», – заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что обсудил с лидером США Джо Байденом план по укреплению взаимодействия между Украиной и США на следующий год.

«Мы с президентом Байденом обсудили, как нарастить наше взаимодействие в следующем году. Прежде всего это противовоздушная оборона, разрушение логистических цепочек россиян на украинской земле. Спасибо США за поддержку и помощь», – сказал глава государства.

Также президент отметил, что во время своего визита в Соединенные Штаты он провел встречу с представителями американских оборонных компаний, которые поделились советами о том, как улучшить эффективность и скорость функционирования украинской военной индустрии.

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