«И наконец лед тронулся!» 13.12.2023, 10:09

Белорусы рассказали, как поменяли профессию и жизнь заиграла новыми красками.

Недавно исследовательский центр rabоta.bу провел опрос среди пользователей сервиса, чтобы узнать, как они относятся к получению высшего образования и работе по специальности. Оказалось, что среди опрошенных только около 20% специалистов, получивших образование, работают по специальности, полученной в вузе или ссузе, еще примерно 16% выбрали смежную профессию. И куда больше — почти треть — не работает по специальности.

Myfin.by нашел людей, которые круто поменяли свой род деятельности, и узнал, почему они так поступили.

«То, что турагенты путешествуют всегда бесплатно, — миф»

Из медиков — в турагенты. Антонина:

— В детстве я не расставалась с книгами о путешествиях. Сколько себя помню, мечтала о дальних странах, стать стюардессой, археологом или исследователем Мирового океана. Тогда интернета не было, единственное окно в мир — телевизор. Я залипала на передачах «Клуб путешественников», «Подводная одиссея команды Кусто».

Но в итоге образование почему-то получила не туристическое, а медико-биологическое. В целом медицина была не моим выбором: так захотела моя мама, а я в школе еще плохо представляла, какую профессию хочу выбрать.

Я закончила медицинский колледж, затем МГЭУ им. А.Д. Сахарова. И почти 8 лет проработала в медицине: медсестра, акушерка, ассистент стоматолога. Это была стабильная работа. В стационаре мне даже нравилось, была одним из лучших сотрудников, но удручала зарплата — хотелось много путешествовать, а получалось всего лишь 1 раз в год. Кроме того, когда усваивала рабочие алгоритмы, мне становилось скучно: не было движа и интересных задач. Большого роста я там тоже не видела. Пыталась работать в фармацевтической компании. Там неплохо платили, но я быстро сбежала — настолько мне было неинтересно и тоскливо, что никакие деньги не могли это компенсировать.

Возможно, я так бы и работала в медицине. Однако 12 лет назад поездка в Юго-Восточную Азию полностью перевернула сознание. Не зря туда отправляются в поисках себя. Вот тогда-то меня и осенило: пора менять свою жизнь — мое место в туризме! Я же постоянно только и говорю о путешествиях. Каждый отпуск составляю интересный маршрут и самостоятельно бронирую авиабилеты, отели, входные билеты на достопримечательности. Таким образом мы с мужем объездили Таиланд, Камбоджу, Малайзию, Сингапур, Непал и другие страны.

Ко мне стали обращаться знакомые за советом, куда поехать, какой отель выбрать. И я в итоге решила попробовать себя в этой сфере. А муж поддержал, за что ему большое спасибо!

Без опыта и профильного образования турфирмы не горели желанием брать на работу. За моими плечами были лишь уверенность в себе и личные путешествия.

И, наконец, лед тронулся! После множества резюме без ответа меня взяли в небольшое турагентство. Директора покорили не мои навыки составления маршрутов и не моя харизма. Просто никто не хотел там работать. Характер у руководителя был настолько суров, что сотрудники иногда не выдерживали даже дня. Но мой энтузиазм зашкаливал, и уже в первые месяцы работы я забронировала много туров. Мне не хватало знаний — сутками смотрела вебинары туроператоров, бесконечно читала описание отелей, отзывы и слушала коллег.

Было очень тяжело: огромный поток информации, ответственность перед туристами и дикий прессинг директора. Несмотря на мои результаты, хорошо платить она не хотела, аргументируя тем, что я новичок. Тогда моя зарплата в эквиваленте составляла около 200 долларов. Помогала установка: наберусь опыта и перейду в другую фирму. И коллектив — девчонки там работали невероятные, до сих пор со многими общаемся.

Через 3 года ушла в крупную компанию. И это был совершенно другой уровень работы и колоссальный опыт. Именно там мне задали высокую планку работы в туризме. Сейчас я в компании 360 Travel, здесь мне очень комфортно и интересно — это попадание прямо в сердце. Я не перестаю удивляться, насколько совпадает у нас с руководством представление об отелях и курортах, видение работы с туристами, мировоззрение и цели.

По заработкам в туризме сложно дать единую цифру, все зависит от конкретной ситуации: опыта, наличия постоянных клиентов, сезона, условий работы и т.д. В среднем хороший специалист с опытом может зарабатывать в эквиваленте от 500 до 2000 долларов.

И сразу развею миф, что турагенты всегда и везде летают бесплатно. Это далеко не так. Да, у нас есть рекламные туры, которые оплачивают работодатели (обычно это 1 поездка в год) или дарят туроператоры. Есть рекламные туры по цене авиабилетов, где проживание, питание и экскурсии уже идут бесплатно, но там тоже надо работать. Ведь рекламный тур — это осмотр множества отелей нон стоп + экскурсии, чтобы лучше узнать страну. Хорошо, если будет хотя бы один день для отдыха.

Также у турагентов бывают небольшие бонусы, которые можно списать на поездки. Но мы не путешествуем бесплатно, и часто отдых обходится не намного дешевле, чем туристам. Даже если рабочая поездка оплачена бонусами: ведь эти бонусы мы заработали своим трудом и летим снова работать.

Плюсы работы турагентом:

Работа творческая и интересная, отсутствие монотонности и рутины. Не выходя из офиса, просто подбирая туры и составляя маршруты туристам, я могу виртуально побывать в Таиланде, Испании, на Мальдивах или Сейшелах.

Насыщенная событиями активная жизнь: командировки, постоянное обучение и посещение различных интересных выставок и семинаров. Для турагентов отели и туроператоры организовывают Road Show в лучших ресторанах города с шоу и розыгрышем подарков, самые желанные — это бесплатное проживание в отелях или поездка в рекламный тур.

Общение с разносторонними людьми и иностранными партнерами, новые знакомства со всего света. Например, на Мальдивах участвовала в очень интересных ужинах с генеральными менеджерами отелей родом из Франции, Германии, Индонезии. Мы обсуждали не только рабочие вопросы, но и особенности культуры и жизни, делились личным опытом.

Возможность работать онлайн — основная часть работы может быть выполнена в любом месте, главное, чтобы был доступ к интернету.

Благодарность туристов — это непередаваемые эмоции, когда они счастливы и пишут прямо с отдыха, какой крутой отель, курорт или пляж мы подобрали, как им хорошо, как исполнились их мечты, например, покормить жирафов или прокатиться на самом длинном зиплайне. В такие моменты радуюсь, что причастна, и чувствую себя волшебницей.

Самый большой и главный плюс — я стала много путешествовать. Это как личные поездки, так и рабочие.

Только за этот год побывала в Катаре, Йемене, Турции, Египте, дважды в ОАЭ и совсем скоро еду со своей семьей отмечать Новый год в Австрии.

Минусы работы турагентом:

Высокая чувствительность туристической сферы к политическим и социальным событиям.

Частые стрессовые ситуации: туристы опоздали на рейс, овербукинг, проблемы с отелем или трансфером, переносы и отмены рейсов и т.д. Форс-мажор в туризме вещь довольно частая — нестандартные ситуации случаются с каждым. Их надо быстро и эффективно решать.

Порой приходится слушать неприятные вещи, в которых обвиняют именно турагента, даже если виноват отель, туроператор или авиакомпания.

Огромная ответственность и необходимость всегда быть на связи 24/7 — ранним утром или ночью могут позвонить туристы с проблемой, которую надо экстренно решать, даже если у вас день рождения или вы находитесь на краю земли. Все это приводит к перенапряжению и эмоциональному выгоранию. К тому же из-за такого графика и вовлеченности в работу часто страдают личные отношения.

В целом туризм не для слабаков, надолго здесь задерживаются только фанаты своего дела. И они не променяют его ни на что. Это как болезнь, которая не лечится, разве что очередным билетом на самолет.

По медицине не скучаю, но и не жалею о годах, которые отдала этой сфере, — опыт не раз пригодился и в семье, и в ситуациях на отдыхе с туристами. Недавно я и вовсе оказывала первую медпомощь мальчику в Йемене.

«В качестве разработчика я не хватал звезд с неба»

Из программиста — в фотографы. Андрей:

— После окончания БГУИР я лет 10 работал разработчиком, который не хватал звезд с неба. Мне доверяли писать самый простой код. Да и сам я оценивал свою работу адекватно. Понимал, что умею делать немногое по сравнению с коллегами, но дополнительно учиться мне и не хотелось. Был удовлетворен своей не особо большой для разработчика зарплатой (около 1000 долларов), так как не считал себя хорошим специалистом, чтобы даже пытаться просить больше.

А вот в своем хобби — портретной и семейной фотографии — я не уставал развиваться: много читал, проходил курсы и мастер-классы, фотографировал, посвящал этому все свое свободное время.

Из-за экономических и прочих перипетий последнего времени меня недавно сократили на работе после двух месяцев на бенче без проекта. Сначала это был шок — ушел стабильный заработок.

Устраиваться снова программистом мне не хотелось, я понимал, что рынок труда наполнен более успешными и знающими кадрами.

Имея небольшую финансовую подушку безопасности, стал развивать свой блог, хвататься за каждую работу фотографом: фотосессии, свадьбы, рекламные фотосъемки. Постепенно, примерно за год, мой доход достиг суммы, которую я зарабатывал в качестве программиста. Редкие месяцы я имею меньше 1000 долларов на фотосъемках. Но это очень интенсивный режим работы.

«Бухгалтеры недолюбливают аудиторов не меньше, чем налоговиков»

Из налогового инспектора и аудитора — в агенты по недвижимости. Любовь:

— Я закончила финансово-экономический колледж и БГЭУ. Потом 3 года работала в контрольном отделе в налоговой инспекции. Эта работа меня очень напрягала и выматывала: приходишь проверять организацию, и понятно, что там тебе совсем не рады. А уж когда нашел нарушения и фирме грозит приличный штраф, то вообще бывало всякое: кто-то давил на жалость, кто-то предлагал взятку, кто-то угрожал. Давящие факторы были и с другой стороны: не нашел нарушений в организации — значит, плохо проверял.

Поэтому я довольно быстро ушла в аудиторскую фирму. Кроме того, что зарплату предложили существенно больше, я решила, что там проще, ведь аудитор находит ошибки и не наказывает, а наоборот, помогает организации исправить все самостоятельно и максимально избежать штрафов. Но отношение проверяемых было не намного лучше. Бухгалтеры недолюбливают аудиторов не меньше, чем налоговиков, ведь они тоже находят их ошибки, а иногда и серьезные злоупотребления и указывают на это руководству.

В какой-то момент я устала психологически и решила сменить сферу деятельности, но точно не знала, на какую. Читала все подряд о том, как кто-то сменил профессию. Думала и об IT и даже пошла на онлайн-курсы тестировщиков, но бросила довольно быстро.

Как-то разговорилась с попутчиком в поезде, который работал агентом по недвижимости в одном из минских агентств. С этого момента у меня засела мысль: а вот это вариант. И буквально через полгода я рискнула: откликнулась на вакансию агента по недвижимости без опыта работы, с обучением в самой компании.

И у меня неожиданно все с легкостью пошло. Возможно, еще помогли мои софт-скилы, наработанные в налоговых органах и аудите, умение читать законодательство, понимать его и объяснять простыми словами. Мне очень нравится моя нынешняя работа, в том числе и разъезды по городу на показы квартир, гибкий график. Я очень энергичный, активный человек, и сидение в офисе от звонка до звонка меня всегда напрягало.

В нынешней работе тоже иногда встречаются малоприятные люди, бывают конфликты, но это меня уже не так сильно трогает. Работа в налоговых органах закалила меня и добавила терпения и выдержки в сложных коммуникациях с людьми.

В начале моей работы в качестве стажера заработок был совсем невысок. Но где-то на второй год я вышла на среднюю зарплату в районе 900 долларов. Эта сумма даже немного больше той, что лично я зарабатывала аудитором.

Говорю именно о средней, потому что доходы в этой сфере нестабильны, все зависит от заключенных сделок. Бывают не самые удачные месяцы, и тогда зарплата проседает. А в отдельные месяцы, когда прямо удачно складываются сделки, то доход бывает и прилично выше.

Сейчас я уже больше 3 лет в этой сфере. Опыт и удача помогают нормально зарабатывать. Плюс пару раз я уже воспользовалась дополнительными возможностями своей профессии — знанием рынка и доступом к самым свежим предложениям. Я выгодно приобрела дачу и участок, которые продавали люди, переезжающие в другие страны. Из-за срочной продажи они поставили цену ниже рыночной. А я сама уже реализовала эти объекты неспешно по верхней планке рынка.

«Работа с цифрами меня больше не привлекает»

Из банковского служащего — в администратора отеля. Александра:

— Почти 10 лет я проработала в банковской сфере, начиная от простого специалиста до главного. Несмотря на то что непосредственно в моей работе знание иностранного языка не требовалось, я никогда со времен окончания БГЭУ не бросала занятий английским языком — то ходила на курсы, то занималась с репетитором. И это в итоге мне очень пригодилось.

Я по жизни очень активный человек, полный экстраверт, обожающий путешествия, постоянное общение. Зарплата в банке позволяла мне довольно много путешествовать, тем более одной это не так дорого, как если уже есть семья.

Зимой я всегда ездила в Египет за солнцем и морем. И здесь мне помогла моя любовь к общению со всеми, кто окажется рядом: однажды, разговорившись с менеджером отеля, узнала, что им нужен новый администратор со знанием русского и английского языков.

Я схватилась за эту возможность и уговорила его дать мне шанс. Вернулась в Беларусь, чтобы уволиться из банка, и уехала обратно. Там я проработала 3 года, приезжая в Минск только в отпуск.

Когда из-за личных обстоятельств вернулась жить в Беларусь, то о банке даже не помышляла, работа с цифрами меня больше не привлекала.

Я поработала администратором в 2 известных отелях в Минске. И мне очень не понравилась заработная плата, даже вернувшись в банк, я бы зарабатывала больше. Не говоря о том, что в Египте на такой должности я зарабатывала прилично больше. После ослабления ковидных ограничений сознательно стала искать работу за границей. Нашла вариант в гостинице в Варшаве и пока работаю там с зарплатой в районе 1400 долларов. Но все же хочется зарабатывать больше, да и съемное жилье в Варшаве стоит недешево. Поэтому недавно я выслала резюме по нескольким вакансиям в Катаре. Прошла пару начальных собеседований и очень жду результатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».