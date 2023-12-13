Жители российской Самары взбунтовались и перекрыли Московское шоссе 7 13.12.2023, 10:28

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В чем причина?

В Самаре из-за отсутствия отопления жители вышли на протест, перекрыв Московское шоссе Минувшей ночью жители Самары частично заблокировали трассу федерального значения, требуя возобновить отопление.

В ночь на среду, 13 декабря, в российской Самаре жители из-за проблем с отоплением попытались перекрыть Московское шоссе, однако удалось им это сделать только частично, сообщает ТГ-канал «Астра».

Таким способ россияне привлекали внимание к проблеме с неудовлетворительным отоплением в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары.

Местные власти, оправдываясь за инцидент, сообщили, что причиной колоссальных перебоев с отоплением стало якобы повреждение подземного кабеля.

При этом, когда начались ремонтные работы, местное руководство уже отчиталось, что авария устранена, но вчера кабель вновь вышел из строя, после чего сотни, а, возможно, даже и тысячи людей опять остались без отопления.

Неизвестно, разблокирована ли на данный момент трасса полностью, но местная прокуратура доложила о начале какой-то «проверки».

«Прокуратура Красноглинского района Самары проводит проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике», - утверждают в ведомстве.

Тем не менее, местные СМИ сообщают, что проблема с отоплением пока не устранена.

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