Медведев внезапно оказался прав 1 Александр Невзоров

13.12.2023, 10:49

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Россия завершает метаморфозу.

Дмитрий Медведев анонсировал изменения в конституции РФ. Все объяснимо. Тут Медведев абсолютно прав. Поправки в конституцию РФ необходимы и логичны. Если учреждение меняет род деятельности, то меняется и его устав.

Превращение публичного дома в концлагерь требует перемен не только порядков, но и базовых установок.

Простая обмотка борделя колючей проволокой и регулярные избиения персонала - это полумера, попахивающая произволом. Работницы должны понимать то, что утренняя заливка кипятка в их вульвы - это не прихоть начальства, а «священные правила учреждения».

Убедившись в том, что заливка прописана в уставе - они будут охотно раздвигать ноги и корчиться с чувством выполненного долга.

Вообще, всякое «предписание свыше» гипнотически действует на идиотов и идиоток. Возведение любого бреда и садизма в ранг «закона» - лишает 99% населения всякой воли к сопротивлению. Испаряется даже «недовольство».

Так и конституция России. Радикальное изменение страны требует и изменения генеральных норм и принципов жизни. Их необходимо прописать и облечь в «умные фразы».

Обязанность руководства концлагеря - составить четкий распорядок работы газовых камер, печей и пыток. Так же необходимо обозначить очередность сожжения заключенных. Они должны знать, что по четвергам горят старушки, а в среду утром-брюнеты.

Опыт показывает, что чем больше на уставных документах стоит «орлов и печатей» - тем охотнее жертвы занимают очередь к печам. Да и вообще - добротный, грамотно составленный устав концлагеря - лучшая гарантия стабильности его работы и прекрасного настроения, как узников, так и начальства.

Так и с Россией. В ее «уставе» пока отсутствуют параграфы, предписывающие гражданам обязанность сдохнуть за режим и галлюцинации президента.

Отсюда - некоторое недовольство и всякие «солдатские вдовы», эмигранты и пр. Внесение новых поправок в Конституцию должно решить все эти вопросы и сплотить россиян.

Александр Невзоров, t.me

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