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В Беларусь из Литвы ввозили «двойников» казахстанских авто

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  • 13.12.2023, 10:59
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В Беларусь из Литвы ввозили «двойников» казахстанских авто

По такой схеме машины въезжали без растаможки.

Белорус и казах использовали схему по ввозу машин-«двойников» из Литвы, сообщили в Государственном таможенном комитете. В Казахстане находили аварийные легковушки и по их документам ввозили авто в Беларусь.

В Минске задержали организатора преступной схемы, гражданина Казахстана, и участника — гражданина Беларуси. Они ехали на двух незаконно ввезенных авто.

«Находили машины в аварийном состоянии в Казахстане, по их документам из Литвы пригоняли машины с измененными [VIN-номерами]», — рассказал задержанный казах.

С его слов, он не знает, кто перебивал номера. Для перегона авто находили желающих в Беларуси — за деньги. По такой схеме машины въезжали без растаможки.

В Витебске задержаны еще три ранее ввезенных авто. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти авто составила около 150 тысяч рублей.

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