ВСУ отбили террикон под Горловкой: как дроны зачищали позиции россиян
- 13.12.2023, 11:02
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Атаку роты ударных беспилотников показали на видео.
Волонтер и блогер Сергей Стерненко показал зачистку российских позиций на отвоеванном ВСУ терриконе в пределах оккупированной с 2014 года Горловки Донецкой области.
Он опубликовал видео в среду, 13 декабря.
На кадрах видно, как дрон приближается и атакует цели. По словам Стерненко, операторы роты ударных дронов Рарог 24-й отдельной механизированной бригады применяли и беспилотники, на которые собирали деньги украинцы.
«Очередной пример того, как ваша помощь прямо влияет на ситуацию на поле боя», — написал волонтер в Telegram.
12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбила один из терриконов под Горловкой, захватив позиции россиян.
В ВСУ заявили, что бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и отвоеванный террикон стал результатом «тяжелой, кропотливой работы».
Россия оккупировала город Горловку во время вторжения в Украину в 2014 году. В августе 2023-го в ВСУ сообщили, что украинские военные выбивают россиян с господствующих высот на Горловском направлении. В конце октября говорили, что оккупанты готовятся отступать к трассе Горловка-Бахмут.