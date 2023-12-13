В Беларусь приходит новая авиакомпания 1 13.12.2023, 11:07

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Турецкий «Южный ветер» может составить серьезную конкуренцию «Белавиа».

Молодая турецкая авиакомпания Southwind Airlines запускает в декабре прямые рейсы из Стамбула в Минск и обратно, сообщает Avianews. Белорусы уже сейчас могут заказать билеты на 20-е числа декабря.

По данным системы бронирования авиакомпании, сначала самолеты будут летать четыре раза в неделю, но уже с января 2024 года возможны ежедневные полеты.

Конкуренты Belavia?

По деньгам покупка билета у Southwind Airlines и у «Белавиа» отличается незначительно. Перелет из Минска в Стамбул и обратно выйдет примерно в $350 (сейчас это Br1120).

Самые дешевые билеты включают только ручную кладь. Конечно, это без учета скидок и акционных предложений.

А вот время перелета существенно сократилось – около трех часов. Турецкие самолеты могут использовать воздушное пространство стран Евросоюза, благодаря чему добраться можно гораздо быстрее.

«Белавиа» вынуждена летать через территорию России, Азербайджана и Грузии – а это примерно пять часов в небе.

Southwind Airlines работает всего полтора года. Турки открыли авиакомпанию с целью перевозки российских туристов на турецкие курорты после того, как против ряда российских компаний ввели санкции.

Ранее из Стамбула в Минск также летала Turkish Airlines, однако все рейсы отменили после начала военного конфликта в Украине.

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