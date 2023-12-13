В Германии предъявили обвинения участникам заговора «князя Генриха XIII Рейсского» 13.12.2023, 11:12

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Фото: DPA

Заговорщики пытались заручиться поддержкой Кремля.

Во вторник, 13 декабря, немецкая прокуратура предъявила обвинения в подготовке вооруженного переворота 27 предполагаемым участникам заговора во главе с князем Генрихом XIII Рейсским.

Об этом сообщает ВВС.

Следствие заявило, что обвиняемые являются членами радикального движения националистов и конспирологов Reichsbürger («граждане Рейха»), они занимались подготовкой насильственного свержения демократической власти и планировали восстановить государственное устройство Германской империи примерно в том виде, в каком она существовала до Первой мировой войны.

Члены этой группы решительно не приемлют институты государства и свободный демократический конституционный порядок.

Во главе немецкого государства в результате вооруженного переворота должен был стать князь Генрих XIII Рейсский (Heinrich XIII. Prinz Reuß).

Формально бизнесмен из Франкфурта гражданин Ройсс — не является князем и не имеет родовых земель и привилегий. Дворянские титулы в Германии отменили сразу после Первой мировой войны, но он действительно является наследником княжеского рода с многовековой историей.

Заговорщиков арестовали в декабре 2022 года, и об планах прокуратура рассказала уже тогда.

Группа планировала штурмом взять бундестаг, свергнуть демократическую власть и поставить во главе государства своего лидера, к перевороту они готовились с ноября 2021: проводили совещания покупали оружие, тренировались, а также занимались вербовкой действующих и бывших военных.

В распоряжении группы были 380 единиц огнестрельного оружия и почти полтораста тысяч патронов.

Прокуратура установила, что заговорщики пытались заручиться поддержкой страны-агрессора России. С россиянами связывалась тогдашний депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Биргит Мальзак-Винкеманн.

В прошлом декабре полиция и прокуратура заявили, что у них нет свидетельств, что представители России откликнулись на эту попытку наладить контакт, Россия отрицает какую-либо связь с заговорщиками.

По оценке немецкого Бюро защиты конституции, в рядах неофициального движения Reichsbürger в Германии состоят около 23 тысяч человек.

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