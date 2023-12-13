«Сначала я тоже думал, что это все танцульки для детей» 13.12.2023, 11:26

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Белорус ушел из бизнеса в TikTok и стал успешным.

Андрею Романову 32 года, но друзья и почти 2 млн подписчиков в интернете называют его Энди. Его студия в районе «Партизанской» напоминает комнату мечты подростка нулевых: старый телик с шумным кинескопом, Dendy, постеры любимых фильмов на стене, коллекция настольных игр, фишки. В этом антураже Энди почти ежедневно снимает короткие ролики в TikTok о себе и всякой увлекательной попкорн-всячине из интернета в стиле «А вы знали, что…» и «Я бы никогда не поверил, но…». Вполне вероятно, что разок-другой на его лицо в ленте вы таки натыкались. Те, кто с ходу решит обвинить нашего героя в инфантильности и отсутствии желания идти на завод вместо этих своих «видяшек», просто не знают, насколько сложный и интересный мир скрывается за алгоритмами китайской платформы. А еще не догадываются, какой путь пришлось пройти Андрею, чтобы сейчас очень неплохо зарабатывать на всем этом. Вместе с ним onliner.by вспомнил главные вехи эволюции TikTok, попытался понять, как он захватил мир, а также подробно рассказал, что надо сделать, чтобы стать здесь популярным.

Как заработать миллионы подписчиков на историях про бабушку и интернет-мемы

До появления «всех этих ваших тиктоков» у Андрея был свой популярный развлекательный блог, который ежемесячно посещало около 7 млн пользователей, и собственное рекламное агентство. Еще раньше, в 18 лет, он уже был вполне успешным брокером на Forex — одним из немногих, у кого действительно получилось на этом заработать. А в совсем подростковые годы он умудрялся получать деньги за прокачку персонажей в онлайн-играх. Получается, что вообще всю жизнь Андрей зарабатывал только в интернете. Поэтому кое-что о том, как он устроен, парень знает.

— Чтобы все понимали, насколько я дед. Помнишь, был такой паблик — MDK? Мы однажды с его создателем Роберто Панчвидзе просто в шутку запустили мем про то, что кофе нужно перемешивать другой стороной одноразовой палочки. Разлетелось настолько, что до сих пор в интернете можно найти огромные статьи — разоблачения этого мифа, хотя прошло уже лет десять.

Вот и весь краткий гайд по вирусному контенту: никогда не знаешь, какая твоя забавная глупость может стать популярной.

И в этом есть что-то прекрасное, на самом деле. И тот же TikTok, если забегать вперед, порой работает по тому же принципу.

В какой-то момент бизнес Андрея стал испытывать трудности: формат текстового блога окончательно изживал себя, нужно было придумывать что-то новое. TikTok в это время как раз, наоборот, только начал набирать популярность.

— Я тогда считал, что TikTok с его танцами и липсинком — это что-то для детей.

В принципе, я был прав: тогда на роликах стоял лимит в 15 секунд по длине. И конечно, за это время ничего содержательнее танцулек снять было невозможно. Плюс было непонятно, как это все монетизировать.

Но я все равно попробовал. Сняли с другом пару простецких видео, посмеялись и забыли. А наутро смотрю: каждое собрало по 10—15 тыс. Тогда я подумал: «Окей, кажется, тут есть охваты. А что, если снять что-то чуть более осмысленное?»

В это же время в TikTok как раз внесли важные изменения: теперь можно было выкладывать видео продолжительностью до минуты, и они никак не соперничали с танцами в ленте. Наоборот, желающий изменить свою репутацию TikTok дополнительно «пушил» разговорные ролики и поддерживал авторов, которые делают контент чуть посложнее открывания рта под музыку. Это был совсем другой разговор, и Андрей с энтузиазмом взялся осваивать новую платформу.

— Я протестировал в сумме, наверное, семь разных концепций каналов и вел их параллельно.

Пробовал делать ролики про юмор, про деньги, выкладывал просто залипательные видео в стиле «оргазм для глаз». Пытались с девушкой вести канал про «счастливые отношения» — не пошло. Сейчас, если учитывать, что мы разошлись после десяти лет вместе, понятно почему. В итоге самый стабильный результат дало то, чем я всегда занимался: ролики про всякие интересности из интернета, различные истории и мой лайфстайл.

Приятным открытием для Энди стал тот факт, что у TikTok тогда было представительство в Беларуси, и они очень активно развивали локальное комьюнити. Перспективным авторам платили реальные деньги за выполнение плана по роликам и просмотрам.

— Это было особенно важно для людей, которые только начинали, не хватали звезд с неба и не были избалованы рекламными интеграциями. Снимаешь себе ролики после работы, и тут раз — в конце месяца прилетает 500 баксов — ого, супер! А еще можно было в любой момент написать в специальный чат с кураторами и получить советы о том, как улучшить свой ролик. Ни одна другая платформа такой тесной связи не предлагала — за это я влюбился в TikTok и зауважал его.

Впервые «стрельнув» на 6 млн просмотров простейшим роликом со скороговоркой, Андрей постепенно нащупал свой стиль и начал понимать, в чем секрет вирусности вертикальных видео. Со временем ролики-миллионники перестали быть чем-то из ряда вон: Энди мог сделать 15 млн своими размышлениями о жутком подтексте песенки про «рыжего-конопатого», а потом еще 8 млн, попросив свою бабушку — педагога 50-летним стажем — прореагировать на видео с современными учителями.

Скоро на канале Андрея в TikTok, который он, как мы помним, начал «по приколу», юбилей — первый миллион подписчиков. Примерно такая же цифра и в его YouTube Shorts. Логичным шагом было попросить Андрея научить так делать и нас. Это мы и сделали.

Вот что вам нужно делать, чтобы стать популярным в TikTok. Подробный гайд по алгоритмам от блогера-миллионника

Как же работает этот самый TikTok? Можно ли его «хакнуть» и стать звездой по ускоренной программе, зная какие-то секреты? Андрей сразу одергивает:

— Первое, что нужно знать о TikTok: он, конечно, не крестный отец, но приходить к нему нужно с уважением. Нужно понимать, что ты имеешь дело не с глупеньким приложением, где люди кривляются под песни. Эти времена давно прошли. Вернее, есть там и такой контент, но если ты видишь в рекомендациях только его, то это проблема в тебе.

Попросили Андрея прояснить этот момент поподробнее.

— Алгоритм TikTok — самый продвинутый в мире. Он лучше тебя знает, что тебе нравится, и его невозможно обмануть.

Я всегда говорю: если ты только познакомился с девушкой и хочешь узнать ее поближе, попроси у нее полистать ленту в ее TikTok. Ты сразу поймешь, что она за человек.

Звучит как серия «Черного зеркала», но Андрей, кажется, не шутит. Окей, нахально прийти и «хакнуть» у нас ничего не выйдет, но ведь существуют какие-то правила, как именно нужно снимать, чтобы повысить вероятность успеха?

— Да, и это правило, по сути, одно: тебе нужно любым способом сделать так, чтобы твой ролик досмотрели до конца. Чем дольше тебя смотрят, тем больше тебя смотрят, как бы банально это ни звучало. Если тебя долго не пролистывают, то TikTok понимает, что ты интересный, и показывает видео все большему и большему количеству людей. Все остальное пляшет вокруг этого факта. Ну и как свой успех удержать — тут тоже наука.

Знаем вы хотите список конкретных советов. Окей, вот он — актуальный туториал по тому, как стать популярным тиктокером в 2024 году.

— Если ты выпускаешь что-то регулярно и у тебя уже есть аудитория, то самым банальным, но крепким «хуком» становится само твое лицо. Зритель видит тебя в первые секунды, и у него работает рефлекс: «О, я знаю этого парня/девушку! В прошлый раз мне было интересно — дам ему еще один шанс». По этой же причине работает обратный эффект: если внезапно сменить ведущего на канале, то произойдет немедленный спад.

— Сопроводите свою историю ярким, быстрым монтажом. Делайте смену кадров примерно каждые 3 секунды, продублируйте свои слова текстовыми субтитрами, используйте визуальный юмор. Клиповое мышление людей прогрессирует, и для удержания их внимания нужно, чтобы на экране происходило как можно больше действий, дополняющих историю.

— Простой пример: как-то раз меня позвали читать лекцию о вирусном контенте на журфак, и я решил снять об этом ролик. Но если бы я просто снял то, как философствую перед толпой первокурсников, это точно никому бы не понравилось. Я решил подать идею видео как «Я стал преподавателем в универе на один день». Рассказать, как я чувствовал себя, проведя три пары подряд, какое впечатление оставили студенты, показать, как выглядит учительская изнутри, — все это казалось куда более интересным. Так и получилось — ролик стал миллионником.

— Только канал нужно заводить обязательно новый. Если менять форматы на одном и том же аккаунте, то алгоритм запутается окончательно и перестанет понимать, кому показывать ваши ролики. Экспериментировать более свободно можно, когда определенная аудитория уже есть.

— Даже у самых больших режиссеров есть неудачные фильмы. А теперь вспомните, что они потратили на их съемки долгие месяцы, а то и годы. У блогеров все гораздо проще: не зашло одно — можно сразу же оперативно снять что-то другое. Или изменить что-то в первом варианте и попробовать снова. Главное — оставаться креативным и не сдаваться.

— То же касается и поведения в кадре. Вначале я очень стеснялся камеры, к примеру. А вот моя бабушка, когда я начал показывать ее в своих видео, всегда выглядела органично, и ее очень полюбили в комментах. Я связываю это с тем, что люди 60+ не придают съемкам на телефон какой-то важности и не стрессуют. В итоге реакции моей бабули-учительницы за счет ее честности и открытости собрали в сумме десятки миллионов просмотров и даже сделали знаменитой молодого педагога, которую она похвалила за умение общаться с детьми. Сейчас у этой девочки самой больше 3 млн подписчиков. Недавно мы с ней переписывались — она до сих пор благодарна.

«В следующем году это точно будет популярно». Задаем блогеру глупые вопросы о трендах и получаем умные ответы

А теперь мы за вас зададим тиктокеру-миллионнику вопросы, которые вы хотели бы задать сами, но постеснялись бы. Итак.

— Можно ли стать популярным в TikTok прямо сейчас или уже поздно?

— Конечно можно. Крайний пример: я очень любил ходить в кафе к одному парню по имени Славка. Очень добрый, харизматичный паренек, вот только весил 180 килограммов и очень от этого страдал. Пытался худеть самостоятельно 14 раз — ничего не выходило. Я раньше тоже был толстяком и решил ему помочь. Мы запустили блог о его похудении. Я помогал писать сценарии, монтировал видео, ходил с парнем на тренировки — короче, был полноценным продюсером. «Стрельнули» первым же роликом. А за первый месяц у нас уже было больше 7 млн просмотров и 70 тыс. подписчиков. Если не сорвется, не забросит и не словит звезду, за год парень станет очень известным и успешным, зуб даю. Еще и худым, если повезет.

— Можно ли предсказать, что будет популярно в 2024 году?

— Длинные видео. Недавно TikTok снова увеличил максимальную длину роликов — теперь она составляет аж 10 минут. И, как это всегда бывает после таких расширений, он будет давать охваты авторам, которые не побоятся первыми делать такой длинный контент. Этим можно и нужно пользоваться. В том, что мир уже готов к длинным тиктокам, сомнений нет. К примеру, в Казахстане ребята умудрились снять целый вертикальный тикток-сериал, и он очень успешен.

— Какие самые кринжовые тренды, что ты видел в TikTok за всю свою карьеру?

— Чтобы понимать, что происходит на площадке, я смотрю много нашего и зарубежного контента, и да, порой натыкаюсь на дичь. Недавно видел странный тренд: школьники кидают в лицо кассирам закусочной молочные коктейли и дико от этого смеются. Обычно алгоритмы понимают и умеют отличать хейт-контент, но тут они почему-то дали сбой, и появились тысячи подобных видео.

Но самое большое безумие в TikTok на моей памяти было, когда один парень в США решил повторить сюжет фильма «Проект X» и пригласил к себе на вечеринку всех, кто увидит ролик. В итоге к нему пришли тысячи людей, и неуправляемая толпа разнесла в щепки всю улицу. И самое стремное, что у тренда был свой хештег, который поднялся в топ, а люди практически в прямом эфире наблюдали, как неадекваты на этой несчастной улице переворачивают полицейские машины, дерутся и жгут мусорки.

Забавно, что год назад в Беларуси один парень тоже позвал к себе в гости на драники всех, кто посмотрит ролик, и видео сильно завирусилось. Но у нас все закончилось мирно: помогли почистить картошку, подождали, пока все пожарится, затем паренек накормил больше ста человек за вечер, и все спокойно отправились по домам.

— В чем различие TikTok и YouTube Shorts? Что лучше выбрать?

— TikTok похож на очень красивую девушку, которая с тобой флиртует. Ты только заходишь на вечеринку, а она сидит такая шикарная на баре и сразу начинает тебя хвалить, говорить, что ты самый лучший. И ты ей веришь, заливаешь ролики, они «стреляют» один за одним. Но потом, через полгода у тебя кризис идей, ты надоел своей аудитории, просмотры уже не такие классные, и эта девушка говорит: «Знаешь, иди-ка ты отдохни». В это время на вечеринку заходит кто-то новенький, и она бежит улыбаться уже ему.

Даже топовые зарубежные блогеры не могут позволить себе расслабиться и пропасть на месяц, потому что знают, что все старания пойдут прахом.

YouTube Shorts же опытная дама. Ты пытаешься с ней познакомиться — она говорит «нет». Пытаешься снова — все еще нет. Через месяц таких попыток ты пробуешь контрольный, последний раз, и тут она такая: «Так, ну ладно, кажется, у него серьезные намерения», — и начинает давать охваты. Хотя ты, по секрету говоря, в это время параллельно активно подкатывал к другим платформам. И вот если на YouTube у тебя получилось стать популярным, утратить этот гандикап уже сложнее: площадка очень лояльна к известным авторам.

Короче говоря, разница в алгоритмах. Хочешь относительно быстрый успех, обязывающий к каждодневной дальнейшей работе, — выбирай TikTok. Любишь помучиться в начале, но потом ощущать большее спокойствие и стабильность, — иди в YouTube Shorts. Но я, на самом деле, рекомендовал бы вести все платформы параллельно.

Переходим к практике: снимаем совместный ролик с топовым блогером, змеями и пауками

А теперь давайте проверим все это на практике. Перед интервью мы договорились с Андреем снять вместе какой-нибудь ролик. Можно было бы просто присоединиться к какому-нибудь тренду, но Энди такой подход не устроил.

— Время трендов проходит. Мы с тобой, конечно, можем надеть на головы кошку и станцевать под Катю Лель — прямо сейчас это один из самых популярных и безумных мировых трендов. Но в основном люди хотят смотреть в TikTok истории людей, которые сделали что-то, что им не под силу. Мне понравилось, что в одном из своих последних текстов ты преодолевал свой страх высоты. Давай сделаем что-то с этим? У меня на канале для этого даже есть подходящая рубрика — «Почему бы не бросить себе вызов» называется.

Окей, значит, снимаем видео про преодоление страхов. Накидали список того, что нас с Андреем до жути пугает, и нашли пару пересечений. Главным и самым жутким из страхов оказались змеи, пауки, тараканы и прочие ползучие — даже от мысли о том, что мы держим кого-то из них в руках, начиналась тахикардия. Но, как говорится, контент превыше всего, и вот мы уже стоим в квартире коллекционера экзотических животных Владислава, который любезно согласился нам помочь.

— Пауки ядовитые все — не умрете, но плохо будет вплоть до недели. У вот этих змеек яда нет, но укусить могут больно. А вот фрин — что-то среднее между пауком и скорпионом. Помните, такой же был в «Гарри Поттере»? Ну и мадагаскарские тараканы и ящерицы — эти совсем милые, хоть и шустрые. С кого начнем? — спрашивает Влад.

С наших ладошек к тому моменту уже сошло семь потов, но мы собрались и потрогали, потискали и подержали всех. Ладно, паука нам в руки Владислав не дал, потому что у него остался только самый ядовитый и агрессивный. Но если судить по нашим лицам, изображающим приступ инсульта, хватило и всех остальных. Весь процесс мы отсняли на телефон. Энди добавил на монтаже еще пару историй преодоления своих страхов — ролик готов! Нет никаких гарантий, что он соберет миллионы просмотров, но это очередной пример того, как, делая свою жизнь интересной, можно превращать ее в свою работу. А вот что у нас в итоге получилось:

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