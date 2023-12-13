Российский мобилизованный «Бабка» шокировал кремлевскую пропаганду 13.12.2023, 11:24

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Тяжело раненный оккупант признался, что его спас боец ВСУ.

Российский мобилизованный Алексей с позывным «Бабка» рассказал пропагандистам РФ о том, как с помощью украинского солдата ему удалось выжить под Бахмутом Донецкой области.

По факту это интервью пошло вразрез с московской пропагандой, поскольку солдат ВСУ едва ли не впервые был описан в положительном ключе и без привычных штампов, сообщает Диалог.UA.

Алексей Бабка находился на территории Украины незаконно, принимал участие в нападении на украинские позиции и был самым настоящим оккупантом.

Но в то же время он все-таки признался, что если бы не украинский воин, то он бы не выжил и остался бы гнить в земле.

Как рассказал сам выживший россиянин, он получил тяжелые осколочные ранения поясницы во время атаки на украинские позиции.

При этом сослуживцы, как пишут российские СМИ, «посчитали его погибшим и на встречу с ним уже не надеялись», то есть, по сути, просто забили на него, записав в «двухсотые».

Бабка пришел в себя и среди трупов украинских военных заметил одного выжившего, тоже тяжело раненого.

Ситуацию осложняло то, что оба находились в серой зоне, куда ни ВС РФ, ни ВСУ не заходили.

Как пишут российские СМИ, украинский солдат, хотя и был сам ранен, но оказал Алексею помощь, перевязав кровоточащие раны. Они пять дней помогали друг другу, но потом боец ВСУ умер, россиянин остался один и был вынужден ползти в сторону своих позиций, где на него уже давно «забили».

Но по чистой случайности он таки дополз до окопов ВС РФ, его забрали, эвакуировали на родину, где он уже дал интервью и рассказал, благодаря кому именно спасся. У российского военного сильно обморожены ноги. Как говорят врачи, их, скорее всего, придется ампутировать. Однако благодаря украинскому солдату россиянин остался жив.

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