Дуда привел к присяге новое правительство Польши во главе с Туском 13.12.2023, 11:32

Новый кабинет министров официально приступил к исполнению своих полномочий.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск и его кабинет министров официально приступили к исполнению своих полномочий.

Президент страны Анджей Дуда привел к присяге Дональда Туска и его министров, а также подписал постановление о назначении правительства, сообщает Rzeczpospolita.

Туск был выбран премьер-министром большинством в Сейме после того, как нижняя палата отказала в доверии кабинету Матеуша Моравецкого, которому Дуда поручил формирование правительства по итогам выборов как кандидату от партии «Право и Справедливость», набравшей наибольшее число голосов. Однако Моравецкий не смог получить поддержку Сейма. Большинство в нем в результате выборов получила бывшая оппозиция.

Фото: PAP

Правительство Туска опирается на коалицию из четырех политических сил: «Гражданской коалиции», «Польши 2050», «Левых» и «Польской крестьянской партии».

Во вторник большинство в Сейме выразило вотум доверия новому правительству. За него проголосовало 248 депутатов, входящих в коалицию партий, сформировавших правительство. Против высказался 201 депутат, в том числе 182 депутата «Права и Справедливости», 16 депутатов «Конфедераци» и трое – «Кукиз-15».

Десять человек не участвовало в голосовании, в том числе восемь депутатов фракции «ПиС» и двое – «Конфедерации».

Сегодня Туск проведет первое заседание нового правительства, а уже завтра примет участие в саммите Евросоюза.

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