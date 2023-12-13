«Устала быть Вольхай, когда я Ольга» 1 13.12.2023, 11:38

Почему и как белорусы меняют свои имена за рубежом.

При переезде на ПМЖ в другие страны и получении нового гражданства часть белорусов стремится избавиться от белорусского варианта написания своего имени и фамилии. Зачем?

Белорусские Ольги в США

Недавно в группе в фейсбуке «Беларусы ЗША. Разам лягчэй» обсуждали замену белорусских имен на их русскоязычные или англоязычные аналоги. Вопрос вызвал много споров. Одни считают вполне приемлемым при получении американского паспорта менять имя на русский или американский манер, другие осуждают такие меры, пишет nashaniva.com.

Под постом набралось более 350 комментариев, и кажется, прекратить спор удалось только потому, что через какое-то время автор ограничила возможность оставлять новые комментарии под постом.

Одна из пользователей обращалась с вопросом к белорускам по имени Ольга. Она интересовалась, как их называют в Штатах: «Ольгами» или «Волхами».

Некоторые Ольги признались в комментариях, что сменили имя На Ольга, так как американцы называли их «Волха».

«Помню, кто-то увидел мое имя в паспорте, очень удивился, что я Волга — река в России», — делится одна из женщин.

«Вольха или Воля, мне нравится и имени такого нет у других женщин», — пишет другая в ответ.

Одна из женщин призналась, что устала быть «Волхай», когда всю жизнь была Ольгой.

Такой подход оценили не все. К обсуждению подключились не только Ольги. Некоторые комментаторы начали обвинять женщин в том, что из-за смены имени они потеряли идентичность.

Часть Ольг призналась, что если нужно представиться официально, то говорят Вольга, а если нет, то Ольга.

Другие наоборот отмечают, что им нравится, когда их так зовут. Часть Ольг пишет, что просто воспринимает это как факт.

Почему этот вопрос становится актуальным только за рубежом?

Пока мы живем в Беларуси, то заполнять документы можем на выбор на одном из государственных языков. Условные Ольга и Владислав могут сами выбирать, как обозначать свое имя в анкетах, при записи на прием к врачу и т.д. Хотя заполнять документы чаще приходится по-русски, так как, к сожалению, сделать это по-белорусски не всегда возможно.

Однако все меняется после переезда в другие страны, в частности в те, где используется латинский алфавит. Единственным правильным вариантом написания имени остается тот, что в паспорте латинскими буквами. По умолчанию транслитерация происходит с белорусского языка, поэтому за рубежом Ольга перестает быть Ольгой, а Владислав Владиславом.

Был Дмитрий, стал Dymitr

Среди читателей «Наша Ніва» нашла несколько человек, которые меняли свои имена, когда получали польское гражданство.

Дмитрий говорит, что жить в Польше с именем Dzmitry было довольно неудобно.

«До получения польского гражданства я прожил в Польше почти три года. Поскольку у меня собственный бизнес, мне приходилось много общаться с разными люди, почти каждый раз сталкивался с тем, что полякам очень трудно нормально произнести мое имя. То же самое было и во всех государственных учреждениях», — признается читатель.

Когда мужчина подавался на гражданство, то решил сменить Dzmitry на Dymitr.

«Переделывать на русский лад не хотелось, поэтому для перевода выбрал наиболее соответствующий вариант среди имен, используемых в Польше. Помимо имени, также заменили одну букву в фамилии, чтобы написание соответствовало правилам польского языка».

Дмитрий не жалеет о своем выборе, так как плюсов в «ополячивании» имени и фамилии он видит больше, чем минусов. Раньше, помимо акцента, то, что он эмигрант, выдавали имя и фамилия.

«Поскольку я давно живу в Польше, то уже говорю по-польски без акцента. В паре с польским гражданством и написанием имени и фамилии на польский манер никто не сможет понять, что я эмигрант. Это точно плюс для ведения бизнеса».

«На польском это будет звучать странно»

Изменил на польский манер написание своего имени и фамилии и наш читатель Александр.

«Для подачи на гражданство делается перевод свидетельств о рождении и браке. Переводится с белорусского или русского языка на польский.

Поэтому в польском паспорте я Aleksander, а не Aliaksandr, как имя было написано латинскими буквами в белорусском паспорте. В фамилии также произошли изменения — окончание «ch» заменили на «cz». При желании можно было оставить написание имени и фамилии, как в белорусском документе, но на польском это будет звучать странно», — считает читатель.

Помимо своего имени, Александру пришлось менять написание имени сына Павла. Мужчина считает, что оставлять Pavel было бы глупостью, так как воспринималось бы, что имя якобы написано с ошибкой: по-польски пишется через «w» — Pawel.

«Планирую сменить имя Андрей на Анджей»

Еще один читатель, которого зовут Андрей, рассказал «Нашай Ніве», что также планирует сменить имя, когда в следующем году будет подавать документы на получение польского гражданства.

«В белорусском паспорте у меня написано Andrei, но когда буду подавать документы на гражданство, хочу сменить имя на польский вариант — Andrzej.

Я и сейчас в неформальных разговорах представляюсь, как Анджей, но в официальных так пока делать не могу, так как по паспорту я Андрей. Это не очень удобно, когда живешь в Польше», — объясняет мужчина.

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