Самолетный голод потряс Россию Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

13.12.2023, 11:43

География происшествий – от Москвы до Якутии.

15 ЧП с самолетами в России за неполные две недели. Два только за 12 декабря: «Боинг» не смог вылететь из Красноярска на о. Пхукет, а Як-40 во время рулежки выехал на грунт и застрял во Внуково на 6 часов.

За год число инцидентов с самолетами в РФ, по подсчетам Newsweek, выросло с 60 в 2022 году до 180 в 2023.

География происшествий – от Москвы до Якутии, от Минвод до Сахалина. Проблемы - от отказа двигателей, системы управления руля до поломки шасси, разгерметизации салона. К счастью, всем бортам удалось благополучно совершить посадку. Но это уже не тревожный звоночек, а набат.

Причина происходящего очевидна – санкции, от которых Россия, по уверению ее руководителей, только крепчает. Не хватает запчастей, нет нормального техобслуживания «Боингов» и «Аэробасов», не хватает самолетов (S7 к примеру, из-за нехватки судов сократил на 15% свою полетную программу), потому что часть взятых в лизинг воздушных судов не может летать за границу, а часть самолетов разбирают на запчасти. И проблемы не только с зарубежными самолетами, но и с российскими – Ан, Sukhoi Superjet 100.

Уже очевидно, что без восстановления нормальных экономических связей с западными странами самолетная проблема не решаема. А обещание Мантурова с 2023 по 2025 год поставить «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета, как и заявление Мишустина, что с 2026 года в России будет ежегодно выпускаться более 100 самолетов различных модификаций – пустой треп. В уходящем году «Ростех» успеет достроить в лучшем случае 1 из 3 запланированных Ту-214 и то не для коммерческого использования. А на полное замещение Airbus и Boeing российскими самолетами уйдет, по оценкам специалистов, ок. 26 лет.

Возможно, Путин с его «импортозамещением» всего западного китайским и иранским уйдет раньше.

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