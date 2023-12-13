Как ухаживать за елкой, чтобы она оставалась свежей до Нового года 13.12.2023, 11:45

Дерево надолго сохранит свой привлекательный и свежий вид.

Большинство хозяев уже установили рождественскую елку еще до Дня Святого Николая, который отмечают 6 декабря. Но до следующих новогодних праздников осталось много времени и дерево может потерять свой привлекательный и свежий вид.

OBOZ.UA собрал полезные советы, которые помогут сохранить елку в хорошем состоянии. Для этого вам не нужно прилагать много усилий и времени.

Здоровое дерево

Лучший способ сохранить елку свежей на протяжении всех новогодних праздников – сразу купить здоровое дерево. Обращайте внимание на ветки, если вы проводите рукой и иголочки начинают осыпаться, это признак старения.

Ствол

Перед установкой елки подрежьте ствол, чтобы дерево смогло лучше поглощать воду. Также не забывайте регулярно поливать дерево, потому что за первые пару недель оно может выпить до нескольких литров воды.

Тепло и свет

Не устанавливайте елку вблизи источников тепла, например, у камина или батарей, так как дерево быстрее засохнет. Выбор такого места еще и подвергает вас опасности, нарушая правила пожарной безопасности.

Ставьте новогоднее дерево в светлом месте, где оно будет получать достаточное количество солнечных лучей каждый день.

Светодиодные лампы

Наверное, нет ни одной елки, которую не украсили бы гирляндами с огоньками. Обычное освещение выделяет много тепла, влияющего на процесс высыхания дерева. Поэтому выбирайте светодиодные фонари. Они более эффективны и освещают дерево приятным, «мягким» цветом.

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