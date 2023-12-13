Умер звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Бруклин 9-9» 13.12.2023, 11:57

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Андре Брауэр

Актеру был 61 год.

Умер американский актер и обладатель премии «Эмми» Андре Брауэр, игравший в сериалах «Бруклин 9−9», «Доктор Хаус», «Убойный отдел» и других, пишет Associated Press.

Андре Брауэр умер 11 декабря в возрасте 61 года после непродолжительной болезни, сообщила AP его публицист Дженнифер Аллен. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Актер зарекомендовал себя в роли детектива Фрэнка Пемблтона в сериале «Убойный отдел», выходившем в 1993–1998 годах. За эту роль он получил свою первую в карьере премию «Эмми».

Также Брауэр известен по роли капитана Рэймонда Холта в комедийном сериале «Бруклин 9−9». А в «Докторе Хаусе» актер сыграл лечащего врача главного героя в психиатрической клинике «Мэйфилд».

Брауэр был номинирован на четыре премии «Эмми».

— Не могу поверить, что ты ушел так скоро. Для меня большая честь знать тебя, смеяться вместе с тобой, работать с тобой и разделить восемь славных лет, наблюдая за твоим незаменимым талантом. Это больно. Ты покинул нас слишком рано. Ты научил меня так многому. Я буду вечно благодарен за опыт знакомства с тобой. Спасибо за твою мудрость, твои советы, твою доброту и твою дружбу. Глубочайшие соболезнования жене и семье в это трудное время. Ты показал мне, как выглядит хорошо прожитая жизнь.

Покойся с миром, Андре. Я люблю тебя, чувак, — написал в Instagram партнер Брауэра по сериалу «Бруклин 9−9» Терри Алан Крюc.

Совсем недавно Брауэр снялся в фильме «Она сказала» 2022 года о журналистах New York Times, которые рассказали историю о годах сексуального насилия над женщинами Харви Вайнштейна. Брауэр сыграл редактора Times Дина Баке.

Брауэр родился и вырос в Чикаго, окончил Стэнфорд. Был женат более 30 лет на своей партнерше по сериалу «Убойный отдел» Эми Брабсон. У него остались трое сыновей.

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