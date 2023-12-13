Недалеко от Минского моря продается уютный дом

Недалеко от Минского моря продается уютный дом1
- 13.12.2023, 12:01
Цена — как у дешевой двушки.
Недалеко от Минска можно купить интересную дачу. Она построена по современному проекту, с большим количеством окон, баней и застекленной террасой, которую при желании можно переделать в жилую комнату, пишет Realt.by.
Продается дача в СТ «Спектр-2001», что находится недалеко от Минского моря и в 15 км от МКАД. Дом построили из газосиликатных блоков в 2021 году. Крышу устелили металлочерепицей. Общая площадь объекта — 60 «квадратов».
Стены дома утеплены. Внутри сделан хороший ремонт, установлено много окон разных размеров, в том числе они есть в туалете и ванной.
Площадь дачи разделена между совмещенной кухней-гостиной, баней, санузлами и остекленной террасой. Комнаты обставлены мебелью и техникой.
Автор пишет, что террасу легко можно превратить в жилое помещение, заменив там окна на теплое остекление. Также есть возможность надстроить еще один этаж.
Что по коммуникациям? В гостиной есть печь Plamen, сделан теплый пол, имеется конвектор. В перспективе можно установить и газовый котел, так как газ лежит вдоль забора. Вода здесь сезонная, работает бойлер. Канализация — септик. В бане имеется печь Feringer и мелкодисперсный пар.
Участок — 7 соток. Цена дома — 67 тысяч долларов.