Недалеко от Минского моря продается уютный дом 1 13.12.2023, 12:01

Цена — как у дешевой двушки.

Недалеко от Минска можно купить интересную дачу. Она построена по современному проекту, с большим количеством окон, баней и застекленной террасой, которую при желании можно переделать в жилую комнату, пишет Realt.by.

Продается дача в СТ «Спектр-2001», что находится недалеко от Минского моря и в 15 км от МКАД. Дом построили из газосиликатных блоков в 2021 году. Крышу устелили металлочерепицей. Общая площадь объекта — 60 «квадратов».

Стены дома утеплены. Внутри сделан хороший ремонт, установлено много окон разных размеров, в том числе они есть в туалете и ванной.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Площадь дачи разделена между совмещенной кухней-гостиной, баней, санузлами и остекленной террасой. Комнаты обставлены мебелью и техникой.

Автор пишет, что террасу легко можно превратить в жилое помещение, заменив там окна на теплое остекление. Также есть возможность надстроить еще один этаж.

Фото: Realt.by

Что по коммуникациям? В гостиной есть печь Plamen, сделан теплый пол, имеется конвектор. В перспективе можно установить и газовый котел, так как газ лежит вдоль забора. Вода здесь сезонная, работает бойлер. Канализация — септик. В бане имеется печь Feringer и мелкодисперсный пар.

Участок — 7 соток. Цена дома — 67 тысяч долларов.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».