СМИ: Организаторы путча в Германии договаривались с людьми Лаврова о «новом порядке» 1 13.12.2023, 12:10

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Произошли как минимум две встречи с российскими дипломатами.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в государственной измене, терроризме и попытке убийства 27 заговорщикам, арестованным год назад за подготовку переворота. Как выяснилось, путчисты, которых возглавлял представитель древней аристократической династии, согласовывали свои действия с российскими чиновниками, пишет The Moscow Times.

Все обвиняемые принадлежат к движению «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры»), их лидером был принц Генрих XIII из княжеского рода Рейссов; его предки около 800 лет правили на территории современной Тюрингии. Принц должен был встать во главе власти после свержения правительства и убийства канцлера Олафа Шольца.

Движение «Граждане рейха» возникло еще в 1980-е годы. Его приверженцы не признают легитимность ФРГ, ее государственного строя, конституции и институтов, полагая, что страна после Второй мировой войны все еще оккупирована западными странами, а власть сосредоточена в руках назначенных ими чиновников. С их точки зрения, «германский рейх» продолжает существовать в границах 1871 или 1937 гг. По оценке контртеррористических органов Германии, в стране может быть около 25 000 человек, симпатизирующих идеям «Граждан рейха».

Решившиеся на переворот рейхсбюргеры планировали с оружием в руках захватить располагающийся в Рейхстаге парламент, арестовать депутатов, взять под контроль радиочастоты, которыми пользуются военные, и спровоцировать мятежи по всей стране. «Обвиняемы принадлежали к террористической организации, созданной в конце июля 2021 г., в чьи планы входили насильственное уничтожение существующего государственного строя в Германии и его замена на собственное правительство», – говорится в обвинении.

Новый строй планировалось установить с помощью России. После свержения федерального правительства заговорщики намеревались связаться с российскими властями, чтобы договориться о «новом порядке для Германии». Готовиться к этому они стали заранее – несмотря на то, что Берлин выступил против российского вторжения в Украину и стал помогать ей в отражении агрессии. Рейсхбюргеры дважды встречались с российскими официальными лицами в консульствах в Лейпциге и Франкфурте, еще две встречи были запланированы, говорится в обвинении. Одна из них, между двумя членами группировки, отвечающими за приобретение оружия, и российским консулом в Лейпциге, должна была пройти в декабре 2022 г. Она не состоялась, так как заговорщики были арестованы.

Среди тех, кому предъявлено обвинение, – россиянка. Она занималась организацией встреч с российскими официальными лицами, утверждают обвинители.

В рейде год назад участвовало 3000 полицейских. В ходе операции и в последующее время у рейсхбюргеров было найдено 380 единиц огнестрельного оружия, 350 – холодного и еще 500 единиц «другого» оружия, а также 148 000 патронов.

Заговорщики получили доступ в Рейхстаг, чтобы составить план здания и спланировать нападение. В парламент их провела бывшая депутатка бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеман, которой тоже предъявлено обвинение. Среди других участников группировки – снайпер, у которого обнаружили «многочисленные» разрешения на хранение оружия и взрывчатых веществ, член командования военного спецназа, открывший соратникам доступ на военные базы, бывший командир батальона десантников.

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