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НХЛ: Дубль Шаранговича не помог «Калгари» обыграть «Вегас»

  • 13.12.2023, 12:23
НХЛ: Дубль Шаранговича не помог «Калгари» обыграть «Вегас»

Белорусский форвард вышел на первое место по голам в «Калгари».

«Калгари» на гостевом льду в овертайме уступил «Вегасу» со счётом 4:5, пишет tribuna.com.

У проигравших дубль оформил белорусский форвард Егор Шарангович. Егор отметился заброшенными шайбами на 38-й и 60-й минутах при третьем (3:2) и четвертом (4:4) взятиях ворот соответственно. Всего на площадке он провел 19:31 (26 смен), из них 01:46 – в большинстве, 02:20 – в меньшинстве, совершил 4 броска, исполнил 1 силовой прием, заблокировал 1 выстрел соперника и закончил встречу с показателем полезности «0».

Теперь в активе белорусского форварда стало 9 шайб, что позволило Егору возглавить снайперскую гонку в стане «огоньков». Шарангович обогнал прежнего лидера Блейка Коулмана, у которого осталось 8 шайб.

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