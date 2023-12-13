СМИ: Перед ликвидацией Кива пытался прорваться к Медведчуку 13.12.2023, 12:37

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Предатель не успел.

Убийство предателя Ильи Кивы раскрыло неприятные моменты из жизни московской тусовки пропагандистов, сбежавших из Украины.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ, большинство телеведущих, работавших на каналах, подконтрольных соратнику Кивы Виктору Медведчуку, связаны большим эскортным комьюнити Москвы при поддержке жены кума Путина Оксаны Марченко.

«После начала СВО она выпала из публичного пространства, однако по-прежнему держит руку на пульсе медийки, в частности благодаря успешно «спродюсированным» Диане Панченко и Татьяне Поп. С той же Панченко жена Медведчука знакома много лет, а в 2021-м Диана модерировала пресс-конференцию жены главы ОПЗЖ», - пишет канал.

Вся деятельность так называемой «журналистской» тусовки предателей крутится вокруг бюджетов, выделенных на очередной проект «Медведчук». Его куратором назначен юрист, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он распределяет миллионы рублей не только на родственниц и приближенных.

«Кому, когда и сколько» Кузьмину подсказывает, в частности, Оксана Марченко. Интересно, что гонорары подконтрольные ей «журналисты» получают не столько за медийную поддержку мужа, сколько за проверенные способности приносить выгоду ОПЗЖ «через кровать», - пишет канал.

По данным инсайдеров проекта, этим пытался воспользоваться Илья Кива. СМИ еще в 2021 говорили о романе Кивы и Панченко, которой экс-депутат перешел «по наследству» от старшей подруги Татьяны Поп.

Впрочем, у пропагандистки были и другие «интересы», в частности экс-министр МВД Украины времен Януковича Виталий Захарченко. Кроме него, в спонсоры «журналистки» записывают и бизнесмена Амрама Петросяна, которого называли «кумом Поп». Говорят, именно он купил ей дом в Одинцовском районе и тройку черных Мерседесов.

Канал отмечает, что Петросян сейчас является важным дипломатическим звеном между Россией, Украиной и Западом, получая средства из российского бюджета. А Татьяна Попенко встраивалась в финансовые потоки, представляя себя международным деятелем через свою организацию «Внуки», хотя начинала она как и многие с участия в проекте «Дом-2».

«Кива также хотел прийтись к источнику Медведчука и получить свою долю, в частности, в движении «другая Украина». Однако любые попытки подступиться блокировал Ренат Кузьмин. Именно поэтому экс-нардеп ОПЗЖ попытался восстановить отношения с Дианой Панченко и ее «продюсером» Татьяной Поп, чтобы через журналисток выйти либо на Оксану Марченко, либо на голову ОПЗЖ. Для этого Кива даже перебрался в Одинцовский район ближе к Поп», - пишет канал.

Кива был замечен с Поп в SKY FITNESS-центре, не говоря уже о совместных беседах в ресторанах на глазах у всех. Однако получить заветный доступ к «телу», а заодно и финансирование, предатель просто не успел.

Напомним, предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря из стрелкового оружия. Как сообщалось, он ликвидирован в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса «Величъ Country Club» в селе Супонево.

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