В Гомеле внезапно приземлился российский тяжелый военно-транспортный самолет 13.12.2023, 12:54

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Впервые с весны 2023-го года.

Вчера в гомельском аэропорту приземлился российский тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. С весны 2023 года это первый случай, пишет «Флагшток».

Перед этим он совершил рейс из РФ на аэродром Барановичи.

С 25 марта по 9 апреля 2023 года в гомельском аэропорту совершили посадку 18 самолетов этой модели. Тогда прилеты были связаны с доставкой ракетных комплексов С300/С400.

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