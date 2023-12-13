Партизаны прокрались в секретную воинскую часть Росгвардии в Евпатории 13.12.2023, 13:00

Что удалось снять на видео?

Партизаны пробрались на место строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории (Крым).

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«В апреле 2023 года в Евпатории началось строительство воинской части Росгвардии. С того момента нам удалось внедрить своих людей в процесс строительства», - говорится в сообщении.

Агенты, которые внедрились на стройку, не только передают информацию, но и создают трудности и задержки на стройплощадке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».