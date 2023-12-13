Партизаны прокрались в секретную воинскую часть Росгвардии в Евпатории
- 13.12.2023, 13:00
Что удалось снять на видео?
Партизаны пробрались на место строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории (Крым).
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«В апреле 2023 года в Евпатории началось строительство воинской части Росгвардии. С того момента нам удалось внедрить своих людей в процесс строительства», - говорится в сообщении.
Агенты, которые внедрились на стройку, не только передают информацию, но и создают трудности и задержки на стройплощадке.