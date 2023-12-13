«Беларуская выведка»: Лукашенко боится голодных бунтов 13.12.2023, 13:07

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В Беларуси могут ввести аналог продовольственных карточек.

Администрация Лукашенко совместно с аналитиками Совбеза и КГБ подготовила докладную. Доклад состоялся два месяца назад, но только сейчас по этому поводу собрана чрезвычайная комиссия, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Повестка рабочей комиссии, которую возглавляет Сергеенко лично, звучит так: обеспечение продовольственной безопасности.

Источники утверждают, что продовольственная безопасность в стране находится под угрозой.

Облисполкомы браво докладывали об «урожаях и надоях», но КГБ совместно с КГЕ вскрыл «преувеличения». Самая серьезная проблема - животноводство, а в частности - производство свинины, кур и яйца. Самой серьезной угрозой признаны факторы санкций на биоматериал и добавки к кормам. Признано, что наложение санкций на эти сектора импорта в течение года создадут глубочайший продовольственный кризис: многократное повышение цен и глубокий дефицит. Это, в свою очередь, вызовет массовое недовольство населения, вплоть до «голодных бунтов».

Источники пояснили, что теме продовольствия в настоящее время присвоен статус «важнейшая угроза национальной безопасности». Разрабатывается ряд критических мер по предотвращению бесконтрольной утечки продуктов питания в РФ. После Нового Года будут введены квоты на перемещение продовольствия между областями республики. Управление продовольственной безопасности КГБ отчаянно мечется по областным центрам, пытаясь в ручном режиме отслеживать ситуацию. Губернаторам на совещании в администрации Лукашенко поставлен ультиматум: перебои с продуктами и волнения населения - увольнение губернатора.

Все в системе уже знают, что дефицит продуктов животноводства неизбежен. МИД работает с ООН по предотвращению какой-либо темы санкций ЕС и США в сфере продовольствия. Источники сообщают, что проблема по масштабу сродни 90-х и любой запрет со стороны ЕС или США способен в ближайшем будущем спровоцировать продовольственный кризис, способный разрушить режим Лукашенко быстрее, чем любая другая угроза.

На сегодняшний день, в случае ухудшения ситуации, готовятся меры по введению «реестра продовольственных товаров», на который будут введены специальные меры контроля. Речь идет о гибридной форме банальных продовольственных карточек.

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