Россия переняла тактику ХАМАС по использованию подземных тоннелей 13.12.2023, 13:22

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Стали известны подробности.

Российские войска используют бывшие угольные шахты вокруг Донецка для скрытных вылазок на позиции ВСУ. Такую тактику давно применяют террористы ХАМАС для перемещения боевиков в секторе Газа.

О донецких тоннелях рассказал в своем телеграм-канале «военкор» Александр Сладков, передает The Moscow Times.

По его словам, вблизи линии фронта имеется множество подземных коммуникаций, которыми пользовались шахтеры. «Теперь они используются как безопасные проходы к отвоеванным у противника позициям и для неожиданных маневров», — написал Сладков.

Ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что в «ДНР» и «ЛНР» до их присоединения к России 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации.

Обширную сеть туннелей использует в секторе Газа палестинская группировка ХАМАС. По данным израильской армии, в общей сложности боевики построили 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что их общая протяженность составляет 500 км. Часть коммуникаций построена из железобетона, оборудована сетями связи и линиями электропередачи.

Туннели дают боевикам преимущество в асимметричной войне с Израилем, в частности мешают использовать танки и вертолеты, писала The New York Times. Узнав о приближении противника, боевики могут устроить взрыв у входа в туннель и обрушить проход. Армия Израиля не может взорвать туннели, поскольку стоящие на поверхности здания могут рухнуть в кратер и «превратиться в братские могилы», пояснял директор исследовательской группы Forensic Architecture Эяль Вейцман. Поэтому ЦАХАЛ решил затопить подземные коммуникации боевиков морской водой с помощью насосов.

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