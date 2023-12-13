закрыть
13 декабря 2023, среда, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия переняла тактику ХАМАС по использованию подземных тоннелей

  • 13.12.2023, 13:22
  • 4,404
Россия переняла тактику ХАМАС по использованию подземных тоннелей

Стали известны подробности.

Российские войска используют бывшие угольные шахты вокруг Донецка для скрытных вылазок на позиции ВСУ. Такую тактику давно применяют террористы ХАМАС для перемещения боевиков в секторе Газа.

О донецких тоннелях рассказал в своем телеграм-канале «военкор» Александр Сладков, передает The Moscow Times.

По его словам, вблизи линии фронта имеется множество подземных коммуникаций, которыми пользовались шахтеры. «Теперь они используются как безопасные проходы к отвоеванным у противника позициям и для неожиданных маневров», — написал Сладков.

Ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что в «ДНР» и «ЛНР» до их присоединения к России 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации.

Обширную сеть туннелей использует в секторе Газа палестинская группировка ХАМАС. По данным израильской армии, в общей сложности боевики построили 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что их общая протяженность составляет 500 км. Часть коммуникаций построена из железобетона, оборудована сетями связи и линиями электропередачи.

Туннели дают боевикам преимущество в асимметричной войне с Израилем, в частности мешают использовать танки и вертолеты, писала The New York Times. Узнав о приближении противника, боевики могут устроить взрыв у входа в туннель и обрушить проход. Армия Израиля не может взорвать туннели, поскольку стоящие на поверхности здания могут рухнуть в кратер и «превратиться в братские могилы», пояснял директор исследовательской группы Forensic Architecture Эяль Вейцман. Поэтому ЦАХАЛ решил затопить подземные коммуникации боевиков морской водой с помощью насосов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип