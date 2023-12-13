Цены на медпрепараты выросли на 12% 13.12.2023, 13:26

1,002

В МАРТ рассказали, с чем это связано.

Цены на лекарства в Беларуси выросли на 12%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. По его словам, рост цен на медпрепараты опережает темпы роста цены по другим товарным группам. Он связывает такую динамику с курсовыми разницами и логистическими проблемами.

«Конечно, здесь сказалась разница в курсах, сложности с логистикой. Подорожала и отечественная продукция, но в меньшем размере. В частности, это произошло из-за того, что сырье импортируем. При этом наши препараты все еще доступнее, чем зарубежные», – подчеркнул он, передает БелТА.

Богданов отметил, что доля лекарств в потребительской корзине составляет 4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».