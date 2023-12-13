Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина

Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина2
- 13.12.2023, 13:32
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И назвали цифры.
Глава Кремля Владимир Путин намерен мобилизовать еще 170 тысяч своих граждан на войну против Украины. Россия уже потеряла 300 тысяч человек убитыми и ранеными, что гораздо больше, чем за десять лет войны в Афганистане. Об этом заявил политический координатор Великобритании в ООН Фергус Эккерсли.
Как сообщили в правительстве Британии, он рассказал о том, что Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла убитыми и ранеными 300 000 человек. Теперь Москва намерена мобилизовать еще 170 000 россиян.
«Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек в качестве пушечного мяса для войны. Россия не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Она также приносит в жертву жизни все большее количество своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи», - сказал дипломат.
Также Фергус Эккерсли подчеркнул, что если для России война – это выбор, то для Украины – вопрос выживания.
Мобилизация в России
Глава РФ Владимир Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой мобилизации, сообщали осенью в разведке Минобороны Великобритании. Открытой кампании по призыву в войска оккупантов россияне проводить не будут.
Украинский эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Россия политически не готова к новой мобилизации. По его мнению, российские власти открыто не говорят о призыве, чтобы не обострять ситуацию.
Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что после выборов Путина в России начнется всеобщая мобилизация. В стране будут усилены цензура и репрессии.