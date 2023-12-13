Шойгу ошеломили Телеграм-канал «СерпомПо»

13.12.2023, 13:54

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Но ответа не будет.

CNN, ссылаясь на данные американской разведки, уверяет, что «РФ потеряла ошеломляющие 87% от общего числа наземных войск, находящихся на действительной службе, которые у нее были до начала вторжения в Украину, и 2/3 своих танков до вторжения».

В абсолютных цифрах это выглядит так: потери убитыми и ранеными 315 тыс. из 360 тыс. чел., участвовавших в боевых действиях в Украине. Только с начала наступления в октябре в направлении Авдеевка-Новопавловка, уверяет СNN, российские военные потеряли свыше 13 тыс. чел. и свыше 220 единиц боевой техники. Всего же «РФ потеряла более 1/4 своих запасов техники сухопутных войск до вторжения» - 2,2 тыс. танков, 4,4 тыс. БМП и бронетранспортеров.

Очевидно, что власти РФ будут все отрицать. Последние данные о потерях ВС РФ были приведены Шойгу в день объявления ч/мобилизации - 5937 чел. убитыми.

Сколько еще потеряно за прошедшие 14 месяцев, учитывая рассказы очевидцев о «мясных штурмах»? Ответа не будет…

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