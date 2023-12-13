«Кузя, живой? Четыре тела выносим!» 1 13.12.2023, 13:59

2,846

Пьяные россияне подорвали себя гранатой в блиндаже.

Группа российских военных напилась алкоголя в блиндаже и подорвала себя гранатой с тяжелыми последствиями для всех. В социальных сетях появилось видео с последствиями взрыва.

Четверо оккупантов в состоянии алкогольного опьянения решили отметить распитие спиртного подрывом гранаты.

Один из оккупантов погиб сразу, остальные получили тяжелые ранения и травмы. У одного из них оторвало руку, у другого пальцы.

Видео с места происшествия опубликовал военный журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. (Осторожно, кадры 18+).

На кадрах видно, что блиндаж поcекло осколками. «Кузя, живой? Чингиз? Так, руки нету, руку оторвало. Четыре тела выносим по очереди!» - слышен разговор на опубликованных кадрах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».