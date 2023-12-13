«Кузя, живой? Четыре тела выносим!»1
- 13.12.2023, 13:59
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Пьяные россияне подорвали себя гранатой в блиндаже.
Группа российских военных напилась алкоголя в блиндаже и подорвала себя гранатой с тяжелыми последствиями для всех. В социальных сетях появилось видео с последствиями взрыва.
Четверо оккупантов в состоянии алкогольного опьянения решили отметить распитие спиртного подрывом гранаты.
Один из оккупантов погиб сразу, остальные получили тяжелые ранения и травмы. У одного из них оторвало руку, у другого пальцы.
Видео с места происшествия опубликовал военный журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. (Осторожно, кадры 18+).
На кадрах видно, что блиндаж поcекло осколками. «Кузя, живой? Чингиз? Так, руки нету, руку оторвало. Четыре тела выносим по очереди!» - слышен разговор на опубликованных кадрах.