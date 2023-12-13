Шесть деревень Логойщины могут отрезать от удобного выезда 13.12.2023, 14:01

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Жители просят о помощи.

Сейчас на трассе из Минска в Витебск развернулась большая стройка. Тут в районе 41−56 километров реконструируют и расширяют дорогу. Однако глобальное переустройство дорожного полотна, сулящее безусловные плюсы водителям, может принести проблемы жителям близлежащих деревень. Оказывается, из-за реконструкции дороги М3, несколько населенных пунктов могут остаться без привычного съезда к ним. За помощью в Realt обратилась жительница деревни Сыроевщина, что в Логойском районе.

Галина Владимировна стала деревенским жителем всего пару лет назад. До этого жила и работала в Минске, а вот на пенсии купила домик в деревне Сыроевщина Логойского района. Говорит, понравилось тихое и красивое место. Да, и из Минска добираться было удобно: 30 минут на маршрутном такси и 15 минут пешком от трассы до дома.

− Меня все устраивало. Но началась реконструкция дороги Минск-Витебск и по плану теперь у нас закрывают левый поворот и убирают съезд к моей деревне. Да, это хорошо, что трассу расширяют, но кто подумает о жителях деревень? Теперь я должна буду добираться от трассы до дома через соседнюю деревню Добренево, а это пешком от остановки порядка 45 минут. А моя дочь на машине вместо 40 километров должна будет проехать все 70, потому как по проекту левого поворота на деревню Добренево возле заправки «Белоруснефть» не будет. В итоге, развернуться можно будет только у Хатыни.

Галина Владимировна рассказывает, что по новому проекту от транспортного сообщения с Логойском окажутся отрезанными сразу 6 деревень. Это — Добренево, Сыроевщина, Кузевичи, Беланы, Новое Житье и Красный Бор. Все они находятся через трассу от районного центра. Сейчас в этих деревеньках нет ни магазинов, ни аптек, ни школ, ни возможности заработка. Местные жители либо работают в Логойске, либо ездят в Минск. Из-за новой организации дорожного движения они будут лишены возможности оптимального сообщения с ближайшим крупным населенным пунктом.

Речь идет про вот этот поворот. Теперь повернуть налево при следовании из Минска или Логойска у жителей Добренево и близлежащих деревень не получится. Придется ехать до развязки возле Слаговище. Также сложнее станет уехать в сторону Витебска, жителям придется ехать через Логозу на перекресток к Логойску.

− Мне кажется, любая реконструкция должна улучшать жизнь людей, а не наоборот? Ведь если населенный пункт находится рядом с центральной трассой, логично сделать в него съезд, поставить указатель, предусмотреть остановку. А так получается, нас вычеркивают из жизни что ли?

Сейчас масштабная стройка развернулась на 41−56-м километрах трассы Минск − Витебск (III очередь строительства). Вскоре на этом участке появится автобан − бетонка в четыре полосы с разрешенной скоростью 120 км/ч. Также тут запланирован мост через реку Гайна, подземные пешеходные переходы, транспортная развязка около Хатыни и площадки для отдыха.

Общественные слушания по данному проекту прошли несколько лет назад, но тогда люди не поняли, чем для них обернутся изменения. Когда же разобрались, то было уже поздно. Сейчас деревенским предлагают только одну альтернативу — проезд через деревню Беланы. Но эта дорога, как поясняют сельчане, однополосная и без асфальтового покрытия. То есть, время на передвижение с вводом в эксплуатацию новой трассы для жителей деревень не сократится, а наоборот − в разы увеличится. Также вырастет и время приезда в деревни скорой помощи, МЧС, милиции и других служб.

Жители говорят, что если раньше добраться до Логойска из Добренево или Сыроевщины можно было за пару минут (там всего 2−3 километра), то теперь это расстояние увеличится до 15−30 километров, в зависимости от направления движения. Учитывая увеличение расстояния, стоимость такси для местных станет неподъемной, а попасть в аптеку, поликлинику, школу и другие государственные организации в Логойске будет гораздо сложнее. Кстати, жители обращают внимание, что до реконструкции в Логойске было 4 въезда и выезда, а при текущей реализации проекта остается только одна полноценная развязка. В будущем это может быть чревато постоянными пробками.

Как отмечает женщина, жители пытались общаться с местными исполнительными органами. В конце ноября с населением встретился заказчик работ − РУП «Минскавтодор-Центр», а также представители райисполкома и сельсовета. Об этой встрече писал logoysk.by. На встрече жителям объяснили, что строить отдельную развязку для Добренево не планируется, а оборудование светофорного объекта не согласовано с ГАИ. При этом заместитель начальника управления инвестиционными проектами «Минскавтодор-Центра» Наталья Гришкевич заверила, что высказанные на встрече предложения будут донесены до гендиректора предприятия.

Реконструкция трассы Минск — Витебск.

В свою очередь представитель проектной организации ГП «Белгипродор» рассказал, что на стадии обоснования инвестиций были разработаны предложения всех возможных левых поворотов, но на стадии согласования проекта с Госавтоинспекцией (по их настоянию) все левые повороты убрали. В ГАИ это мотивировали тем, что на скоростной трассе 1-й категории велика вероятность аварий.

На сегодняшний день жители собрали порядка 150 подписей и направили обращения в Администрацию Президента и другие инстанции. Сама Галина Владимировна обратилась за помощью к председателю Совета Республики Наталье Кочановой.

Жители деревень просят пересмотреть проект и сохранить удобные пути сообщения, установив светофор и разрешив левый поворот.

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