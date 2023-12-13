Босой россиянин устроил переполох в аэропорту известного курорта 13.12.2023, 14:07

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Что было дальше.

Сотрудники туристической полиции и Центра помощи туристам на острове Пхукет, Таиланд, вынуждены были одевать российского туриста, устроившего переполох в аэропорту 11 декабря.

Как сообщили свидетели, россиянин имел признаки «ментальных проблем».

От помощи врачей проблемный пассажир отказался. Из рук правоохранителей его забрали то ли друзья, то ли родные, которым позвонили с телефона иностранца, пишут российские СМИ.

Сообщается, что сотрудники аэропорта получили обращение от людей, с утра наблюдавших за странным мужчиной без обуви и одежды, который гулял по залам.

Когда сомнений в неадекватности иностранца уже не осталось, его отвели в изолированную комнату и заставили прикрыть торс.

На самолет россиянина решили не сажать, ведь он вел себя подозрительно и мог быть опасным. Согласно показаниям сотрудников аэропорта, путешественник имел при себе документы, билет и багаж.

Он отказался от помощи врачей, надел футболку и стал ждать своих близких. Комично, но россиянин из всех вещей на выбор взял верх с изображением террориста и наркобарона Пабло Эскобара.

Знакомые туриста забрали его из аэропорта. О дальнейшей судьбе гражданина РФ ничего не известно.

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