Тертель испугался семи «хоругвей», готовящихся к «захвату Беларуси» 13.12.2023, 14:07

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Лукашист рассказал, откуда готовится нападение.

Семь так называемых хоругвей в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, передает БелТА.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — сказал Иван Тертель.

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