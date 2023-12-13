Стало известно, что произошло с рабочим на Мозырском НПЗ 1 13.12.2023, 14:24

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В СК рассказали подробности происшествия.

Рано утром в среду, 13 декабря, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе случилось ЧП — во время послеремонтной проверки вспыхнула горючая смесь. В итоге погиб работник предприятия. Мужчина получил обширные ожоги, рассказали в Следственном комитете.

ЧП случилось в 06.40 — произошла «поломка и возгорание элементов комбинированной установки гидрокрекинга нефтяных остатков».

«В результате происшествия старший оператор секции установки получил ожоги около 90 процентов поверхности тела. От полученных телесных повреждений 39-летний житель Мозыря скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

По предварительным данным, мужчина работал в ночную смену и непосредственно перед происшествием проверял герметичность соединений на установке после ремонта.

После ликвидации пожара следователи и эксперты начали осмотр места происшествия, опрашиваются должностные лица. Как сообщили в СК, «процессуальное решение по данному происшествию будет принято по результатам проведения всех проверочных мероприятий».

Напомним, утром 13 декабря МЧС сообщило о происшествии на Мозырском НПЗ. Первоначально говорилось о том, что один человек пострадал — это же подтверждали и на предприятии. Позже стало известно, что погиб работник завода.

«На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются», — рассказали в МЧС.

Что это за комплекс гидрокрекинга, где произошло ЧП

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков стоимостью 1,6 миллиарда долларов был запущен в конце июля. Гендиректор предприятия Виталий Павлов называет его мегапроектом и главной победой года, а возможно и «пятилетия или десятилетия».

«Комплекс, по сути, является заводом в заводе, он обеспечил работой порядка 430 человек. Это сложнейший технологический объект как с точки зрения строительства, так и дальнейшей эксплуатации — аналогов ему на территории СНГ нет. Мы его осваиваем как первопроходцы. Всего в мире по такой технологии работают восемь комплексов. Напомню: H-oil позволяет увеличить выход светлых нефтепродуктов. И уже на этом этапе мы видим определенный экономический эффект для предприятия», — рассказывал Павлов газете «Жыццё Палесся».

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