Политолог развеял три мифа о США и войне в Украине, используемые Кремлем 1 13.12.2023, 14:30

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Александр Мусиенко

Путин не собирается побеждать на поле боя.

США не дадут Украине победить, так как боятся ослабления России и усиления Китая? Президент Джо Байден хочет усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ? Победа Дональда Трампа означает прекращение поддержки Украины?

В информационном поле очень часто появляются эти тезисы. Имеют ли они под собой почву? Об этом и не только сайт сайт Charter97.org поговорил с военным и политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— Издание New York Times пишет, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию. Американцы говорят, что ставки высоки, а украинский собеседник издания заявил, что это «очень смелый план». О чем может идти речь?

— Смотрите, все закономерно, необходим план на следующий 2024 год. Украинский план понятен — чтобы у ВСУ была огневая мощь, которая позволит наносить удары по тылам российских войск в Крыму и на других оккупированных территориях, чтобы не давать им спуску, не давать покоя и возможностей для переукомплектования своих сил и подготовки к наступательным действиям. Это задача минимум, которую мы преследуем — вести постоянный огонь по российским тылам.

Для нас также важно проводить наступательные действия на локальных участках фронта, чтобы использовать момент, когда можно выгрызть у российских войск какую-то территорию. Стратегическая задача — подготовка наших сил и резервов для активной обороны, но даже эта тактика предусматривает наличие резервов, которые готовы к наступательным действиям.

Как я думаю, это позиция украинской стороны. Сейчас идут серьезные обсуждения, дискуссии. Думаю, будет планирование на базе армии США в Висбадене, где оно проходило в 2023 году. Разрабатываются планы, чтобы если даже украинские войска находятся в обороне, они могли максимально эффективно поражать войска противника.

— Статья появилась на фоне поездки Зеленского в Вашингтон, где он встретился с Байденом и выступил перед Конгрессом. Как бы вы оценили результаты этой поездки.

— Оцениваю высоко, поскольку сам визит был очень важен. Это и выступление в Конгрессе, и первая встреча с главой Палаты представителей Майком Джонсоном, встреча и с президентом, и с вице-президентом США. Максимальное донесение нашей позиции о том, что нельзя забывать об Украине, нельзя давать Путину шанс. Стратегия Путина как раз заключается в том, чтобы не одержать победу на поле боя, а победить коллективный Запад, чтобы он опустил руки, перестал поддерживать Украину. Россия пытается атаковать психологически, нагнать панику.

Что нужно делать? Первое — не вестись на эту панику, не воспринимать ее. Второе — обеспечить планы финансирования по поддержке Украины на следующий год. Именно этому посвящен визит президента Зеленского. Со своей стороны Украина делает все, чтобы эта поддержка сохранялась.

— Сегодня вокруг поддержки США есть много мифов и разговоров. Давайте разберем их. Первый: США не хотят проигрыша России, так как боятся, что это приведет к усилению Китая. Так ли это?

— Думаю, что Китай будет усиливаться даже с Россией в том состоянии, в котором она сейчас находится. Уж кому интересен Путин на должности, так это Пекину. Ведь Китай сегодня получает дешевые ресурсы, будет проводить «китаизацию» Сибири и Дальнего Востока. Россия уже оказалась в сильной зависимости от Китая.

Парадигма меняется. Если когда-то Россия в эпоху Ельцина нужна была для сдерживания Китая, то сейчас «Ельцин 2.0» не получится. США придется считаться с тем, что у Пекина есть серьезный интерес в России. Как раз напротив, состояние, в котором сегодня находится Россия, выгодно для КНР. Скажем, победа России Китаю не выгодна, ему интересно, чтобы РФ была максимально долго в состоянии войны и ослабевала. С этой точки зрения победа Украины — это провал планов Китая и укрепления авторитета США в Европе и мире. Это позволит поднять ставки в переговорах с КНР в тех или иных вопросах.

— Второй — администрация Байдена собирается усадить Зеленского за стол переговоров, а за спиной Украины уже идут контакты между США и РФ.

— Мне неизвестно ни о каких контактах. Скажем так, я слышу об этом в течение всего года. Помните публикации Foreign Affairs о том, что Лавров встречался с отставными американскими чиновниками, «синктанками». Прошло полгода, и что?

Переодически вижу эти публикации, не исключаю, что контакты между США и РФ поддерживаются по военной линии и не только. Однако я исключаю, что это может идти за спиной у Украины. Украина борется, заплатила высокую цену. Понимаете, Украина — не Россия, где что-то можно навязать и спустить сверху. Если общество не примет — будет взрыв. В США это прекрасно понимают. Как мне кажется, эти разговоры идут для того, чтобы проверить реакцию общества, СМИ, как они будут реагировать.

Сейчас вести переговоры с Россией для Байдена не выгодно, ведь скоро будут выборы. Байден же заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что необходима победа Украины. Какие переговоры? Мне кажется, что и Россия хочет пережить Байдена и думает, что с Трампом у них будет лучшая конъюктура, хотя я в этом сомневаюсь. Однако Москва не нацелена на мир. Поэтому разговоры идут, но согласитесь, что они идут постоянно и не будут прекращаться. Особенно в конце года, когда подводят итоги контрнаступление и строят планы, что делать дальше.

— Третий — победа Трампа означает остановку помощи Украине.

— Риски есть, очевидно, но я не уверен, что так будет. Хочу напомнить, что в 2016 году Россия рассчитывала на Трампа, а еще живой Жириновский пил шампанское за его здоровье. А затем администрация Трампа дала Украине первый «Джавелин».

США при любой администрации будут вести политику на сдерживание Китая. Любое послабление американо-европейского сотрудничества будет означать усиление влияния КНР на Европу. В США есть много умных и грамотных людей как среди демократов, так и среди республиканцев. Они это понимают. Поэтому США будут регулировать подобные вопросы, чтобы поддержка для Украины не упала, а страна сохранила свой суверенитет и независимость.

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