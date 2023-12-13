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«Генерал СВР»: Песков неожиданно сказал правду о Путине

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  • 13.12.2023, 14:32
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«Генерал СВР»: Песков неожиданно сказал правду о Путине

Дублер проявил инициативу и сделал это удивительно вовремя.

«Раз в год и палка стреляет», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раз в году говорит правду, и то по случаю», — пишет российский телеграм-канал «Генерал СВР»:

— Так, Песков сказал правду, о том, что согласие двойника Владимира Путина принять участие в президентских выборах, было импровизацией.

Дублер был заранее информирован о планах нынешнего российского руководства выставить его кандидатуру на выборы президента весной следующего года, но сроки и форма оглашения такого решения не были согласованы.

Рассматривали несколько вариантов, от отдельного выступления с заявлением, до ответа на соответствующий вопрос во время прямой линии и пресс-конференции.

Дублер проявил инициативу и сделал это удивительно вовремя. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и кураторы двойника всегда с большим негативом реагируют на спонтанные инициативы подопечного, всякий раз указывая ему, что необходимо держаться в заданных рамках.

Но в этот раз, после просьбы «героя» из свежеприсоединенных территорий, да еще с погибшими на войне близкими, да еще с такой экстравагантной фамилией «Жога», все было как нельзя кстати.

Двойника не просто не стали журить за подобную выходку, но, даже, похвалили, указав, что все было к месту и вовремя.

Дублер был рад похвалам, потому как, видимо, готовился к неприятностям, зная, что подобные выходки наказуемы. В последнее время двойник переживал за свою дальнейшую судьбу и постоянно пытался прояснить планы руководства.

После того как ему сообщили о его участии в президентских выборах, он заметно приободрился и, вероятно, решил поспешить огласить о планах, боясь как бы руководство чего не передумало.

На этой неделе дублер должен принять участие в большой пресс-конференции, и теперь кураторы озаботились тем, чтобы все прошло гладко и без экспромтов.

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