Что известно о редких ракетах 48Н6, которыми Россия ударила по Киеву 13.12.2023, 14:42

1,220

Это дефицитная модификация.

В ночь на 13 декабря Россия могла запускать по Украине зенитные ракеты 48Н6 из комплекса С400. Это дефицитная модификация, имеющая доказанную дальность стрельбы до 240 км.

О том, что россияне били именно такими ракетами, сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что целью противника был объект инфраструктуры.

Российские источники сообщают, что ЗУР 48Н6 имеет боевую часть направленного типа. Ракета превосходит по габаритам 5В55РМ, для нее была разработана пусковая установка Б-203А. Ракета 48Н6 имеет максимальную дальность поражения до 150 км, но существовавшая на 1993 год система управления допускала дальность только 93 км.

Еще в январе 2023 года американское аналитическое учреждение Jamestown Foundation в своей публикации на тему российского ВПК отметило, что в целом военно-промышленный комплекс РФ производит в несколько раз больше зенитных ракет в год, чем крылатых.

Речь идет об около 2000 зенитных ракет к системам ПВО всех типов. Для сравнения американская оборонная промышленность в год производит до 600-650 зенитных ракет всех типов. Вероятно, этим и объясняется запуск по украинской столице ракет именно этого типа – решили, что их вроде бы много.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».