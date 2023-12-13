«Жизнь в Беларуси подготовила ко многому, но не к такому» 1 13.12.2023, 14:50

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История белорусского программиста, который из США был вынужден переехать в Мексику.

Фронтенд-разработчик Александр Талюк около полугода живет в Мексике. А до тех пор 1,5 года+ проработал в США — пока позволяла виза. Сейчас он продолжает работать на стартап в Сан-Франциско, но уже из-за границы. А еще строит собственный стартап. В беседе с dev.by он рассказал о своем пути.

Из Беларуси Александр выехал в Сан-Франциско, но потом был вынужден покинуть США.

«Одним из вариантов было найти работу для жены, она 2D-художник. Но кризис сыграл против нас: рынок для художников компьютерной графики в США намного меньше, чем для программистов, — рассказал Алексадр Талюк.

В общем, из Штатов надо было уезжать — благо, мы подготовились к такому сценарию. Рассматривали ЕС, Англию и Латинскую Америку. Остановились на Мексике: рядом с США, тот же часовой пояс, лёгкая легализация.

Сначала мы обратились в посольство Мексики и получили там визы временного резидента. Она не даёт права на работу, но разрешает проживание.

Основание для такой визы — наличие работы (вне Мексики) и доход от 1800 долларов в месяц +200 долларов на каждого члена семьи. Я подал письмо от СЕО компании с указанием зп и приложил выписку из банка.

По приезду в Мехико мы обменяли эти визы на ВНЖ. Просто к 5 утра пришли в офис иммиграционной службы и записались в очередь, в 10 подали документы, в 12 вышли с карточками. Первая даётся на год, потом надо продлевать. В сумме временным резидентом можно быть в течение 4 лет, после этого получить ПМЖ, а ещё через год податься на паспорт.

Во времени переезд и смена работы почти совпали, но на самом деле эти события не были связаны. В США я зарегистрировал LLC (по сути, ИП) и перешёл на контрактную работу со своим подрядчиком, таким образом получив возможность работать из-за рубежа. Новый контракт я заключал уже из Мексики.

Первый стартап был B2B — с умеренным и довольно предсказуемым режимом работы. Сейчас я работаю в В2С, пользовательском приложении, и скучать там некогда.

По выходным тоже некогда скучать, потому что летом у меня появился свой стартап-проект.

Всё началось с того, что сестра-студентка спросила, можно ли использовать ChatGPT для академического ресёрча. У нее были материалы, которые нужно было проанализировать и сделать вывод.

Я на коленке что-то собрал, и результат получился хороший. Идея! Из этого же можно сделать продукт.

За пару недель собрал небольшую платформу и вывесил линкедин-пост: вот посмотрите, что получилось. После этого со мной связался бывший коллега, беларус, который имеет большой опыт в продукте и живёт в Европе:

— Классная идея, не хочешь заколлаборироваться? Я могу помочь с маркетингом.

Позже он привёл в проект ещё одного партнёра-беларуса, который отвечает за бизнес.

Суть проекта — автоматический анализ записей звонков с помощью ИИ. Очень многие компании собирают медиаматериалы (видео– и аудиозаписи, тексты), которые потом приходится обрабатывать вручную. Идея в том, чтобы анализировать их с помощью ИИ и делать на основе этих данных отчёты. Модель легко масштабируется на разные домены, однако сейчас мы сфокусировались на анализе sales звонков.

У нас уже есть MVP и потенциальные клиенты. Сейчас созваниваемся с бизнесом и пытаемся интегрировать нашу платформу в их пайплайны. Этой осенью зарегистрировали компанию в Делавере. Кстати, это тоже удалось сделать удалённо.

Единственная проблема была с открытием бизнес-счёта. Многие необанки, у которых хорошие условия для стартапов, не работают с резидентами РБ. Вообще-то мы, трое основателей, резиденты других стран, но при регистрации смотрят только на паспорт.

Пришлось открыть счёт в крупном американском банке. Сыграло на руку то, что у меня уже был там один.

Как оно в Мексике и что дальше

С переездом в Мексику и получением ВНЖ мы смогли «заземлиться». В США, несмотря на наши усилия и надежды, фоном всегда присутствовала мысль, что, возможно, придётся уехать.

Можно ли было приложить больше усилий, чтобы этого не случилось? Определённо, но жизнь порой вносит коррективы. Последние несколько лет были невероятно сложными для всех, и, честно сказать, не всегда хватало ресурса вездеуспевать.

Но поводов расстраиваться нет, жизнь — это приключение. Мог ли я ещё несколько лет назад подумать о том, что окажусь в США? Нет, мог только мечтать. А что я буду жить в Мексике? Тем более нет. И это бесценный опыт, который не проживёшь в чужих рассказах. Если переезд в США был сложным: новая страна, новые люди, новые порядки, — то переезд в Мексику был на порядок проще. Мы уже догадывались, с какими сложностями можем столкнуться, и знали, как не потерять себя.

Единственный вызов, с которой пока не удалось справиться, — это испанский язык. Однако в Мехико это не очень критично: здесь много мигрантов из США, поэтому многие специалисты (врачи, парикмахеры, официанты, иногда таксисты) говорят по-английски.

Кстати, в ресторанах невероятно вкусно. Если в Штатах нужно было постараться, чтобы найти вкусную еду (Нью-Йорк — исключение, там гастрономия на высоком уровне), то здесь крутые рестораны с классной кухней и обслуживанием в изобилии. Каждый раз, когда гуляем, видим красивое место и отмечаем на картах, чтобы сходить в другой раз. В какой другой, правда, не очень понятно: на карте отмечены уже несколько десятков кафе и ресторанов.

Мексиканцы гордятся тем, что к ним приезжают мигранты. Когда в смол-токах с местными замечаем, что мы из Беларуси, первый вопрос от них: «Как вам Мексика?»

Быт здесь такой же, как и в других странах: те же магазины, кофейни, бары, люди, выгуливающие собак. Интернет здесь отличный, стоит как в США. Мой провайдер за гигабитный оптоволоконный интернет берёт $80.

Арендное жильё очень разное: есть и плохие варианты за $500, и невероятные квартиры за $5K. Мы выбрали что-то среднее — квартиру на 160 «квадратов» на 30-м этаже, откуда открывается потрясающий вид на горы.

Многие наши друзья, узнав, что мы в Мексике, удивлялись: «Там же очень опасно, там наркокартели. Как вы туда поехали?»

Да, здесь есть наркокартели, есть опасные места, куда даже местные не рекомендуют ездить на машине из-за рисков ограбления. Но они сконцентрированы в определённых штатах, а большая часть страны безопасна. Конкретно в Мехико ночью на улице не чувствуешь опасности.

Из необычного: пока я отвечал на ваши вопросы, у нас случилось землетрясение в 5,8 балла. Было очень страшно, хотя описать это чувство сложно.

Мы уже пережили одно землетрясение в Сан-Франциско с такой же магнитудой: ты просто не понимаешь, что делать, когда дом шатается. Жизнь в Беларуси подготовила ко многому, но не к такому. Пожалуй, пора пройти инструктаж и на случай таких потрясений.

Что дальше? Жизнь покажет. В планах на ближайший год-два заниматься стартапом: мы прилагаем большие усилия, чтобы сделать его успешным бизнесом. А ещё — много путешествовать. Поездим по Мексике, первым делом хотим в Тулум (поищите фотографии — это райское место), есть планы на поездку в Перу, а также надеемся съездить в Южную Корею и Японию. Поэтому сложно сказать, где мы будем через несколько лет. Но уверен, это будет что-то интересное».

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