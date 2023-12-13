В России умер автор «Бандитского Петербурга» 15 13.12.2023, 14:53

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Журналисту было 60 лет.

Российский журналист, писатель и сценарист Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет, сообщает «Фонтанка».

В начале 1990-х Константинов, тогда носивший фамилию Баконин, начал работать в газете «Смена», где создал и возглавил отдел криминальной хроники. Затем он стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в регионе.

В 1996 году Константинов создал агентство «Служба журналистских расследований», позднее превратившееся в «АЖУР» («Агентство журналистских расследований»). В группу «АЖУР», в числе прочих, входит «Фонтанка» и 47news.

Известность Константинову помимо журналисткой деятельности принесли книги, в том числе «Адвокат», «Судья / Адвокат-2», «Вор / Журналист-2», «Сочинитель», «Выдумщик / Сочинитель-2», «Арестант», «Мент», «Мусорщик».

На основе этих произведений был снят сериал «Бандитский Петербург» и его спин-оффы. Также Константинов написал несколько оригинальных сценариев для российских сериалов.

Последний год Андрей Константинов неизлечимо болел, говорится в некрологе, опубликованном «Фонтанкой». Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

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