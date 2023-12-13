Украинские снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу под Авдеевкой 5 13.12.2023, 14:56

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Видеофакт.

Снайперы Сил специальных операций Украины уничтожили разведывательную группу россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Как сообщается, во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, пытавшуюся продвинуться в глубину позиций Сил обороны Украины.

Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре оккупанта.

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