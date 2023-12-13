закрыть
13 декабря 2023, среда, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу под Авдеевкой

5
  • 13.12.2023, 14:56
  • 2,292
Украинские снайперы ликвидировали вражескую разведгруппу под Авдеевкой

Видеофакт.

Снайперы Сил специальных операций Украины уничтожили разведывательную группу россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Как сообщается, во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, пытавшуюся продвинуться в глубину позиций Сил обороны Украины.

Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре оккупанта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип