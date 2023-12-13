В тихом центре Минска в довоенном доме академиков продается уютная квартира 1 13.12.2023, 15:22

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Как выглядит и сколько стоит.

Недалеко от Академии наук сохранился довоенный дом, о котором знает далеко не каждый. Ведь он спрятан за деревьями и находится в не сильно проходном месте. Жилье в нем изначально предназначалось для работников академии. А еще там недавно на продажу выставили квартиру, пишет Realt.by.

Этот четырехэтажный дом находится на Академической, 13. Это за Академией наук и возле Экономического суда Минска. Вот его расположение на карте:

Дом построили еще до войны — в 30-х годах. Он предназначался для работников Академии наук. Стиль — ар-деко. Он и сегодня обслуживается Управделами НАН Беларуси.

В нем сейчас продается одна квартира. Это трешка на первом этаже площадью 68,8 «квадрата». У нее вот такая планировка:

В объявлении пишут, что перепланировка узаконена. Тут сделана гостиная с обеденной зоной.

Площадь кухни — 7,9 метра. Но она предназначается только для готовки.

В квартире также есть две отдельные спальни.

Санузел раздельный. Балкона нет.

В квартире заменена электропроводка и сантехнические трубы. Потолки — 3 метра.

За квартиру просят 98 тысяч долларов. Метр выходит по 1424 доллара.

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