Еще одно море Виталий Портников, «Крым.Реалии»

13.12.2023, 15:25

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Виталий Портников

Мир оказался в очень странной ситуации.

Обострение кризиса между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море – президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал ситуацию «ужасной» – напомнило мне о том, как обострялась ситуация в Черном море.

Россия действовала последовательно. Вначале установила фактический контроль над черноморским побережьем Абхазии. Затем добилась от Украины согласия на сохранение базы Черноморского флота в Крыму и договоренностей об отказе от проведения морской границы между двумя странами в Азовском море. В 2014 году был оккупирован и аннексирован Крым. А в 2022 году Россия заняла всю территорию вокруг Азовского моря.

Когда каждый день повышаешь ставки, как правило, пропускаешь тот момент, когда нужно остановиться

Китай, думаю, пока что просто проверяет, как будут реагировать его соседи на жесткие действия и готовность решать непростые вопросы разграничения акваторий в Южно-Китайском море силой. И если увидит, что никакой серьезной реакции не будет, то, уверен, начнет продвигаться дальше по пути эскалации. В конце концов, начнется серьезная конфронтация – уже не с соседями, а с куда более крупными игроками. Когда каждый день повышаешь ставки, как правило, пропускаешь тот момент, когда нужно остановиться – это закон любой агрессивной политики.

Именно поэтому нарушение международного права, готовность ущемлять интересы более слабых в военном отношении соседей, уверенность в шантаже как наиболее эффективном инструменте политики – все это, уверен, должно встречать отпор. И не через десять лет, а сразу, когда агрессор еще проверяет мир на готовность, реагировать.

Реакция на аннексию Крыма, как мы помним, была очень осторожной. Даже на Западе было немало тех, кто пытался «понять» Владимира Путина и вспомнить об «исторических претензиях» России. Да и введенные после аннексии санкции оставляли желать лучшего. Складывалось ощущение, что наказывают не государство, которое нарушило международное право и отхватило территорию другого государства, а некую группу заговорщиков.

Последствия этой осторожности, как видим, не заставили себя ждать. И в самом Крыму, и на украинском Востоке, и в бассейне Черного моря. А в конце концов – привели к большой войне, политического выхода из которой не просматривается.

Но самое главное – так это то, что путинский пример оказался, как и следовало было ожидать, заразителен. Что многие лидеры пытаются решить сложные вопросы силой. Что вопросы международного права, договоры и договоренности отступают перед возможностью если не аннексировать, то шантажировать аннексией – как Венесуэла Гайану, например.

И понятно, что такие государства, как КНР, вообще считают, что рискуют очень немногим. К прямой конфронтации с Китаем, как и к прямой конфронтации с Россией, мало кто стремится. А тот, кому стараются лишний раз не отвечать, уверен, может позволить себе многое.

В результате мир оказался в очень опасной ситуации. Кризисы становятся нормой политики, столкновение происходят и на суше, и на море. Президент Филиппин, думаю, прав: это действительно ужасно. Вот только нужна не констатация факта, а понимание того, как вернуться к нормальности. И, может быть, нужно начинать с восстановления норм международного права? С Крыма? С безопасности Черного моря?

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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