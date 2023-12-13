В Москве сиделки обокрали раненого «вагнеровца» 2 13.12.2023, 15:36

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Оккупанта обманули на полмиллиона рублей.

В Москве сиделки обокрали раненого «вагнеровца». Оккупанта обманули на полмиллиона рублей.

Как сообщает «База», «вагнеровец» Андрей отправился на фронт в 2022 году. Через несколько месяцев его ранили, а после лечения отправили домой. Мужчине нужен был уход.

Оккупант искал сиделку и познакомился с Аидой, которая предложила свою помощь. У женщины вот-вот должен был появиться ребенок, поэтому она попросила у Андрея 80 тысяч вперед и поехала рожать. После родов ей было плохо, вместо себя она послала к оккупанту девушку по имени Балнур. Новая сиделка сразу попросила доплатить ей 70 тысяч-Андрей согласился. Позже он оплатил перелет Аиде, чтобы девушки ухаживали за ним вдвоем.

«Работа Балнур и Аиды Андрея не устраивала - он даже хотел их уволить, но после серьезного разговора и последнего предупреждения все же оставил. Девушки постоянно пользовались его банковской картой: покупали вещи и мужчине, и себе. А еще часто одалживали», - пишет канал.

В конце ноября «вагнеровец» увидел, что Аида молча пересказала себе с его карты 70 тысяч - это стало последней каплей. Разозлившись из-за наглости, он решил обратиться в полицию. Всего оккупант перевел сиделкам 510 тысяч рублей - за работу, на продукты и в долг. Теперь он требует все деньги обратно.

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