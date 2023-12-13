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Врач рассказал, почему в Беларуси резко выросло число больных корью

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  • 13.12.2023, 15:41
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Врач рассказал, почему в Беларуси резко выросло число больных корью

Есть две причины.

В Беларуси резко выросло число больных корью, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в период с начала ноября зарегистрировано свыше 90 случаев. Всего с начала текущего года зафиксировано более 140 случаев.

Почему в Беларуси резко выросло количество больных? Об этом сайт Charter97.org поговорил на условиях анонимности с врачем одной из областных больниц:

— Вспышки кори фиксируются в странах с низким уровнем медицины. Можно сказать, что на сегодняшний день эта болезнь практически сведена на нет, если общество получило коллективный иммунитет в виде прививок.

В нашей стране вакцина обязательна, ее делают в возрасте от 1 до 6 лет. Это комбинированная вакцина от краснухи, паротита и кори. Минздрав сообщал, что большинство из заболевших не были вакцинированы.

Тут есть два момента. В этом году действительно наблюдались перебои вакцинами. Это, безусловно, могло сказаться. Были перебои с российским препаратом «Вектор», так как в РФ были проблемы с производством. У них самих сегодня этих вакцин не хватает.

Однако явной проблемой в последнее время стали антипрививочники, подвергающие детей серьезной опасности.

Есть люди, которые осознанно не делают детям жизненно важные вакцины. Начитаются теорий заговора и потом рассказывают друг другу история из разряда: «у моей подруги…»

Иначе как идиотизмом это не назовешь, но вспомним эпидемию COVID-19, людям ведь Лукашенко с экранов телевизора говорил, что он не будет прививаться. Людям осознанно говорят о том, что вакцина — это ерунда.

— В этом году серьезная вспышка кори в России, где есть серьезные перебои с вакцинами. Могли ли болезнь завезти к нам из РФ?

— Думаю, что так и было. Раньше эту болезнь привозили и из Украины, но сегодня границы закрыты.

Существует цикличность в вспышках кори — накапливается невакцинированное население и происходит всплеск.

Вакцинированные тоже болеют, но это бывает крайне редко, а само заболевание проходит легко. В основном не бывает даже сыпи. Поэтому обезопасить себя можно именно с помощью прививки.

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