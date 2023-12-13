Российские «скрепы» вступили в конфликт Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

13.12.2023, 15:48

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Два лагеря пропаганды идут войной друг на друга.

В начале декабря депутат Госдумы РФ Нина Останина попросила запретить трансляцию сериала «Слово пацана», стремительно набирающего популярность в России. Он рассказывает о молодежных бандах, бушевавших в Казани в конце 80-х годов, пишет СЕРА.

Нина Останина, будучи главой комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, направила уже две жалобы на сериал – в Следственный комитет и Роскомнадзор. По ее словам, возникают опасения, что подростки начнут романтизировать преступность, и уже начинают совершать убийства и самоубийства под влиянием нового фильма.

Часть критиков и режиссер сериала, в свою очередь, уверяют, что новый продукт не романтизирует преступность, а честно показывает реальность минувшей эпохи, включая все присущие ей ужасы. Показательно, но за сериал вступилась и существенная часть «патриотических» элит. К примеру, депутат Госдумы и известный пропагандист Евгений Попов сказал, что сериал достоверно показывает жизнь прошлого, и лично он сделает все, «чтобы подобные темные времена никогда не вернулись».

На государственном российском сайте «Украина.ру» вышла большая статья о том, что «Слово пацана» стало отличным проявлением российской «мягкой силы» в Украине, набирая там популярность вопреки войне.

Заступились за сериал и российские военные аналитики. Они резонно заметили, что с таким же успехом можно запретить «Бригаду», «Брата», «Бумера», «Бандитский Петербург» и другие подобные им популярные в России сериалы про бандитов.

"Для немалой части ребят 70–80-х слово пацана трансформировалось в слово офицера. Вчерашние герои уличных банд штурмовали Панджшер, брали Грозный и сейчас бьют врага в «спецоперации». Именно поэтому драма о казанской молодежи так популярна – старшие товарищи сплошь и рядом видят себя в персонажах с экрана», – отмечают они.

Действительно, бандитская романтика стала одной из основ современного образа «русского героя», навязываемого российской пропагандой. Фильмы, которые снимались в 90-е скорее как рефлексия тяжелой эпохи, сегодня преподносятся как неформальный гимн «русской национальной идеи» и глубокая философия, открывающая тайны загадочной «русской души».

Довольно забавно, что в первую очередь религиозные апологеты «русского мира» стали основными пропагандистами бандитской романтики.

В этой связи очень показателен фильм 2012 года «Соловей-разбойник» – авторское творение одного из известных в 2014 году пропагандистов войны в Украине, бывшего священника Ивана Охлобыстина. Герои фильма сколачивают банду и занимаются убийствами, выжигая целые деревни и попутно рассуждая на философские и религиозные темы. Сам Охлобыстин называл своего героя воплощением «русского национального характера», а критики восхищенно писали о переданной в фильме «стихии русского бунта».

Через полтора года создатель «Соловья-разбойника» уже активно ездил на Донбасс и говорил о своем желании «воевать за Новороссию», а показанные в его фильме сцены воплотились в реальности с той же жестокостью, необузданностью и религиозным оправданием происходящего, как и на экране. Образ «простого русского человека», в жажде справедливости разрушающего все вокруг и проливающего реки крови, был крайне востребован пропагандой для оправдания «российских добровольцев», воюющих на Донбассе.

В этой связи особенно интересно, что сегодня именно религиозные проповедники больше всех ратуют за запрет нового сериала «Слово пацана». Некоторые из них утверждают, что его показ является ничем иным, как частью «сионистского плана» по уничтожению российских духовных ценностей и сокращению народонаселения на планете. В качестве противодействия плану православные пропагандисты советуют активнее участвовать в войне в Украине и вовлекать детей в «помощь фронту» с малолетства.

Конфликт между «духовными скрепами» и бандитской романтикой – это не первое столкновение между разными частями российской пропаганды. Еще до полномасштабного вторжения в Украину авторы православного телеканала «Царьград» активно критиковали российское кино, снимаемое за государственный счет, называя его «пошлым и пустым ширпотребом». По их словам, подобная ситуация сложилась из-за вопиющей коррупции и кумовства в Министерстве культуры и Фонде кино.

Однако именно создание пошлого и бездумного контента – это одна из стратегий властей по отвлечению людей от войны и снятию их нравственных барьеров. К примеру, на новогоднем вечере в начале 2023 года на главных российских каналах гламур и низкопробные шутки перемежались с военной пропагандой, очевидно, пытаясь создать у россиян «праздничный и домашний» образ агрессии. Затраты, которые Кремль вкладывает в создание доморощенных глянцевых журналов, также свидетельствуют о том, что власти пытаются создать образ комфортной и «богемной» Москвы, стараясь сохранить привычный уровень развлечений как для богатой, так и для малообеспеченной частей общества.

Вместе с тем, в самом начале войны глава правительства России Михаил Мишутин заявил, что России необходимы качественные патриотические фильмы. Одновременно с этим участились нападки на разного рода «неблагонадежные» проекты, «противоречащие российским традиционным ценностям». Депутаты все чаще стали требовать «проверить на предмет соответствия российскому законодательству» новые фильмы, а Минкульт и Роскомнадзор стал активнее запрещать и блокировать их. По подсчетам независимых журналистов, «Лига безопасного интернета» во главе с Екатериной Мизулиной с начала 2022 года написали 3915 доносов на размещенный в Интернете контент – в том числе на «экстремизм» в текстах песен и даже в поисковых запросах.

Похоже, российским властям все труднее примирить разные группы собственных пропагандистов: религиозных радикалов и поклонников бандитской романтики, «идейных моралистов» и «гламурных циников». И те, и другие, по-своему необходимы для обеспечения в обществе толерантного отношения к войне, однако им все сложнее сохранять толерантность по отношению друг ко другу.

Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

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